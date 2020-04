Đà Nẵng sẽ xử lưu động vụ người Trung Quốc thuê trẻ em sản xuất clip đồi trụy icon

'Không chỉ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng mà Công an TP còn bàn với Viện KSND TP chọn vụ án này làm án điểm đưa ra xét xử lưu động tại Đà Nẵng với bản án nghiêm khắc nhất!' – Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng cho hay.