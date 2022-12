YouTube định hướng người sáng tạo nội dung tuân thủ nguyên tắc bảo vệ trẻ em

Theo như công bố của khảo sát trực tuyến do Google và Qualtrics thực hiện cho khu vực Châu Á-Thái Bình Dương trong đó có Việt Nam, so với với năm ngoái, các bậc cha mẹ cảm thấy tích cực và tự tin hơn khi cùng gia đình sử dụng công nghệ với 81% tin tưởng rằng con họ sẽ trao đổi với họ khi gặp vấn đề trên mạng. Hơn 80% cha mẹ cho phép con mình tăng thời gian sử dụng thiết bị để học những thứ mới.

Tuy nhiên, những thách thức vẫn tồn tại khi khi độ tuổi trung bình của trẻ được sử dụng thiết bị di động là 9 tuổi còn độ tuổi được trao đổi về an toàn mạng là 13 tuổi, có nghĩa là trẻ có đến 4 năm thiếu kiến thức về an toàn mạng. Bên cạnh đó, nhiều cha mẹ cũng gặp khó khăn trong việc giám sát, bảo đảm an toàn cho trẻ em trên mạng.

Chính vì thế vấn đề bảo vệ trẻ em từ những người làm nội dung cũng như quản lý những nền tảng mạng xã hội lớn như Google, YouTube là vô cùng quan trọng.

Nói về vấn đề bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, ông Ajay Vidyasagar - Giám đốc điều hành khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của YouTube cho biết: “Sau khi người dùng trẻ tuổi đã đi sâu hơn vào những trải nghiệm độc đáo mà chúng tôi cung cấp, chúng tôi sẽ đề cập cách tiếp cận có trách nhiệm toàn diện hơn đối với trẻ em và gia đình, bao gồm 4 “chữ R” cốt lõi: Chúng tôi gỡ bỏ những nội dung vi phạm chính sách (Remove), ưu tiên nội dung có thẩm quyền và có chất lượng cao (Raise), giảm thiểu sự lan truyền của nội dung gần ranh giới vi phạm và các nội dung chất lượng thấp (Reduce), khen thưởng những nhà sáng tạo đáng tin cậy (Reward)”.

Hình ảnh học sinh tham gia dự án "Lập trình tương lai cùng Google".

Về việc gỡ bỏ video, YouTube có các chính sách rõ ràng nhằm bảo vệ người dùng, bao gồm cả trẻ em và trẻ vị thành niên khỏi nội dung độc hại. Nguyên tắc cộng đồng được thiết lập để ngăn chặn những nội dung không được phép xuất hiện trên YouTube. YouTube sẽ nhanh chóng xóa video nếu chúng bị phát hiện vi phạm chính sách.

Có những video không vi phạm chính sách của YouTube nhưng có thể không phù hợp với tất cả khán giả. Trong những trường hợp này, nhóm đánh giá của YouTube có thể đặt giới hạn độ tuổi người xem. Chẳng hạn, những video này sẽ không hiển thị với người dùng đã đăng nhập và dưới 18 tuổi.

Ngoài ra, YouTube thường xuyên báo cáo về việc xóa nội dung do vi phạm nguyên tắc cộng đồng. “Vào năm 2018, chúng tôi đã bắt đầu xuất bản Báo cáo minh bạch về Nguyên tắc cộng đồng dành riêng cho YouTube. Báo cáo hàng quý này cung cấp dữ liệu về các biện pháp được thực hiện đối với các nhận xét, kênh và nhận xét vi phạm, cũng như số lượng người dùng gắn cờ và khiếu nại của người sáng tạo đối với các hành động xóa và khôi phục. Chỉ riêng trong quý 3 năm 2022, chúng tôi đã xóa hơn 2 triệu video và chấm dứt hơn 105.000 kênh trên toàn cầu do vi phạm chính sách của chúng tôi về an toàn cho trẻ em”, đại diện của YouTube cho biết.

Trên các sản phẩm của mình, Google và YouTube luôn chú trọng vấn đề bảo vệ trẻ em.

Ngoài ra, YouTube còn có nguyên tắc ưu tiên và giảm thiểu. Đây là một phần trong những nỗ lực không ngừng của YouTube nhằm phát triển một bộ nguyên tắc chất lượng để hướng dẫn những người sáng tạo nội dung dành cho trẻ em và gia đình trên nền tảng này.

Những nguyên tắc này được xây dựng với các chuyên gia phát triển trẻ em và dựa trên nghiên cứu sâu rộng. Những nguyên tắc này cũng được chia sẻ với những người sáng tạo để giúp họ sản xuất nội dung chất lượng cao, an toàn hơn cho người dùng nhỏ tuổi và giúp họ hiểu cách tạo video phong phú, hấp dẫn và truyền cảm hứng cho trẻ em.

Nội dung dành cho trẻ em chất lượng cao không chỉ được đề xuất mà còn hướng dẫn các quyết định đưa vào YouTube Kids cũng như việc kiếm tiền từ kênh và video. Đồng thời, YouTube sử dụng các nguyên tắc này để giảm nội dung dành cho trẻ em có chất lượng thấp (nhưng không vi phạm nguyên tắc cộng đồng) trong các đề xuất trên YouTube và xóa các kênh khỏi YouTube Kids.

Với nguyên tắc khen thưởng thì những kênh chủ yếu nhằm mục tiêu hướng đến khán giả nhỏ tuổi hoặc được phân loại là "dành cho trẻ em" sẽ cần cung cấp nội dung chất lượng cao và tuân thủ các chính sách kiếm tiền dành riêng cho trẻ em.

“Ngoài nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi, người sáng tạo cũng cần tuân thủ chính sách kiếm tiền của chúng tôi để tham gia Chương trình Đối tác YouTube. Đối với những kênh chủ yếu tạo nội dung dành cho trẻ em và gia đình trên YouTube, chúng tôi có các chính sách kiếm tiền bổ sung phù hợp với các nguyên tắc chất lượng đã thảo luận. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến các đề xuất và việc đưa vào YouTube Kids mà còn ảnh hưởng đến khả năng kiếm tiền”, đại diện của YouTube cho hay.

Hoàng Thanh