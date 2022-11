Tăng cường các biện pháp phòng chống đuối nước cho trẻ em Buôn Ma Thuột

Nửa đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tục xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm, có những vụ việc đặc biệt nghiêm trọng như vụ 3 anh em trai trong một gia đình ở huyện Cư Kuin cùng bị đuối nước ngày 7/5.

Chiều hôm đó, 3 anh em nói trên xin gia đình ra hồ cách nhà khoảng 500m để câu cá. Hồ này do các hộ dân xung quanh đào đã lâu.

Đến tối, gia đình không thấy các con về nên tá hỏa đi tìm. Khi đến hồ, gia đình phát hiện 3 đôi dép trên bờ nên hô hoán nhờ người dân xung quanh và lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm. Sau đó ,lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 anh em dưới hồ nước.

Những vụ việc đau lòng như thế này là hồi chuông báo động cho các bậc phụ huynh cần phải quan tâm, chăm sóc hơn nữa đối với các con của mình, không được để các cháu đi một mình xuống ao hồ, sông suối.

Chính quyền địa phương cũng như nhà trường phải thường xuyên lên phương án hướng dẫn giảng dạy cho các cháu về những kiến thức, kỹ năng bơi lội một cách thành thạo để khi bị xảy ra sự cố các cháu có thể tự cứu lấy bản thân mình tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Cơ quan chức năng của TP Buôn Ma Thuột thời gian qua liên tục đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống đuối nước trẻ em.

Tăng cường dạy bơi cho trẻ em tại TP Buôn Ma Thuột.

Tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, đặc biệt trong mùa mưa bão; chủ động đưa trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho người dân và trẻ em.

Song song với đó là tiếp tục hướng dẫn triển khai thực hiện việc xây dựng Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn và Cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nhằm loại bỏ các nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em.

Quan tâm hỗ trợ, trang bị cơ sở vật chất để dạy bơi cho trẻ em tại địa phương; đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Rà soát phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em, cụ thể như làm rào chắn, biển cảnh báo, biển cấm tại hố nước, hồ ao, sông suối, các khu vực nước sâu, nguy hiểm.

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột.

Đề ra các giải pháp và bố trí nguồn kinh phí phù hợp với điều kiện của từng địa phương nhằm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất công tác giảm thiểu trẻ em bị tử vong do tai nạn đuối nước.

