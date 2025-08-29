Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Đây cũng là nơi các doanh nghiệp tiên phong chia sẻ những thông lệ tốt trong sản xuất - kinh doanh bền vững, nhằm truyền cảm hứng và thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp tích cực theo đuổi kinh doanh có trách nhiệm.

Câu chuyện của BAT Việt Nam là một ví dụ rõ nét khi các khoản đầu tư vào cắt giảm phát thải của doanh nghiệp giúp tiết kiệm nhiên liệu và sản xuất hiệu quả hơn, hay hỗ trợ nông dân canh tác bền vững giúp nâng cao sản lượng và chất lượng tại vùng nguyên liệu...

Khi phát triển bền vững trở thành động lực của tăng trưởng

Phát biểu tại VCSF 2025, bà Đỗ Hoàng Anh - Giám đốc Đối ngoại BAT Việt Nam, nhấn mạnh: “Tại BAT Việt Nam, phát triển bền vững không chỉ là một cam kết, mà đã trở thành động lực và chiến lược cốt lõi trong mọi hoạt động của chúng tôi”.

Bà Đỗ Hoàng Anh - Giám đốc Đối ngoại BAT Việt Nam, cùng các diễn giả phân tích và chia sẻ các giải pháp từ phía doanh nghiệp để thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp tích cực theo đuổi kinh doanh có trách nhiệm

BAT Việt Nam hiện đang tích hợp đồng bộ năm ưu tiên chiến lược vào hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, gồm khí hậu, thiên nhiên, tính tuần hoàn, cộng đồng và quản trị, trong đó mỗi ưu tiên đều gắn với thước đo hiệu quả cụ thể.

Về khí hậu, BAT Việt Nam cắt giảm khoảng 1.700 tấn CO₂ mỗi năm nhờ thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả và áp dụng nguồn năng lượng tái tạo tại nhà máy, văn phòng; cắt giảm thêm 66 tấn CO₂ mỗi năm nhờ sử dụng lò sấy điện tại các vùng nguyên liệu.

Trong trụ cột thiên nhiên, doanh nghiệp nỗ lực quản lý nguồn nước hiệu quả theo hướng giảm nước thủy cục, tăng cường sử dụng nước tái chế trong sản xuất, và phối hợp với các tổ chức về bảo vệ môi trường như Biên Hòa Xanh và Sài Gòn Xanh để làm sạch gần 30 kênh rạch tại Đồng Nai và TP.HCM trong năm 2024. Từ năm 2022-2024, BAT Việt Nam đã khoanh nuôi 120 ha rừng ngập mặn ở Cà Mau và phủ xanh 4 ha rừng tại Đồng Nai, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Từ năm 2022-2024, BAT Việt Nam đã khoanh nuôi 120 ha rừng ngập mặn ở Cà Mau, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu

Tính tuần hoàn được BAT Việt Nam thúc đẩy thông qua việc tái chế nước, phân loại và tái chế chất thải, duy trì tình trạng không có rác thải chôn lấp tại hai nhà máy.

Trong các nỗ lực về cộng đồng, BAT Việt Nam chú trọng xây dựng và duy trì môi trường làm việc đa dạng và hòa nhập cho đội ngũ của mình, điển hình 47% vị trí quản lý tại doanh nghiệp là nữ giới. Doanh nghiệp cũng đồng hành cùng nông dân trong chuỗi cung ứng của mình, giúp họ cải thiện sinh kế thông qua hỗ trợ cây giống, phân bón, hệ thống tưới nhỏ giọt giúp tiết kiệm khoảng 1.200 m³ nước/ha và lò sấy điện giúp tiết kiệm nhiên liệu. Mở rộng ra ngoài xã hội, BAT Việt Nam triển khai chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” - hỗ trợ vốn vay không lãi cho hơn 700 phụ nữ vùng biên giới, hỗ trợ các chị em phát triển kinh tế và nâng cao vị thế trong gia đình.

Trụ cột quản trị được BAT Việt Nam thúc đẩy thông qua các cam kết về đạo đức và liêm chính trong kinh doanh trong nội bộ doanh nghiệp cũng như trong tất cả các hợp tác với đối tác trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Đồng hành cùng định hướng phát triển của Chính phủ

Cộng đồng doanh nghiệp đã và đang nỗ lực triển khai nhiều sáng kiến công nghệ để đồng hành cùng định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ.

Cụ thể như BAT Việt Nam triển khai Hệ thống Làm việc Tích hợp (IWS), giúp xây dựng hệ thống quy trình tích hợp giữa các phòng ban, làm việc chuẩn hóa, thống nhất để định hướng cho toàn bộ tổ chức hướng đến đạt được mục tiêu kinh doanh với nguồn lực và chi phí tối ưu; hay phát triển ứng dụng Be Safe giúp nhân viên báo cáo nguy cơ mất an toàn, và nền tảng Bizom tối ưu chuỗi cung ứng, phân tích dữ liệu theo thời gian thực. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn đào tạo người nông dân tại vùng nguyên liệu sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, lò sấy điện, sử dụng drone phun thuốc trừ sâu.

Các sáng kiến mới về công nghệ được BAT Việt Nam áp dụng tại các vùng nguyên liệu, đồng hành cùng định hướng phát triển này của Chính phủ

BAT Việt Nam còn góp phần vào quá trình hội nhập quốc tế của đất nước thông qua các chương trình đào tạo và mở rộng cơ hội nghề nghiệp quốc tế cho nhân viên Việt Nam. Đồng thời, doanh nghiệp BAT Việt Nam khẳng định việc chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững quốc tế và nâng cao tuân thủ nội bộ.

Từ những chia sẻ tại VCSF 2025 có thể thấy, phát triển bền vững ở Việt Nam không còn dừng lại ở tuyên ngôn. Khi bền vững được tích hợp vào hệ thống vận hành doanh nghiệp, giá trị môi trường - xã hội sẽ đi kèm với hiệu quả kinh doanh. Đây cũng là con đường thiết thực để doanh nghiệp Việt Nam đồng hành cùng đất nước trên hành trình thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045.

Phương Dung