Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Trong nhiều năm qua, Dalatmilk đã trở thành thương hiệu hàng đầu phân khúc sữa tươi thanh trùng nhờ chất lượng tuyệt hảo của nguồn sữa tươi sạch từ vùng đất cao nguyên Lâm Đồng, được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu mát lành quanh năm.

Dòng sữa tươi nức tiếng “di sản từ cao nguyên” Dalatmilk là sự kết tinh của thiên nhiên cùng kỹ thuật chăn nuôi bò sữa lâu đời từ vùng cao nguyên Lâm Đồng. Với công nghệ sản xuất, chế biến hiện đại hàng đầu thế giới và quy trình chăn nuôi công nghệ cao, sữa tươi Dalatmilk nay trở thành một phần không thể thiếu trong danh sách đồ uống yêu thích và các công thức ẩm thực.

Không chỉ tiếp nối truyền thống, “di sản từ cao nguyên” Dalatmilk cũng là thương hiệu luôn không ngừng đổi mới sáng tạo, bắt kịp nhu cầu tiêu dùng hiện đại và những xu hướng tiêu dùng lành mạnh của thế giới - trong đó có xu hướng giảm sử dụng đường tinh luyện.

Theo báo cáo của Nielsen, có đến 64% người tiêu dùng Việt Nam cho biết họ chủ động cắt giảm lượng đường trong khẩu phần hằng ngày, trong khi nhóm sản phẩm “ít đường/không đường” ghi nhận mức tăng trưởng trên 20%/năm trong ngành hàng đồ uống. Nhu cầu tiêu dùng đang ngày càng thay đổi, đặc biệt trong nhóm gia đình trẻ tại đô thị lớn.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk được đóng gói cực kì tiện lợi với 2 dung tích: 180 ml và 450 ml, cùng hạn sử dụng 16 ngày kể từ ngày sản xuất khi được bảo quản ở nhiệt độ từ 2 - 6 độ C, phù hợp để bổ sung nguồn dinh dưỡng tinh khiết từ thiên nhiên cho tất cả thành viên trong gia đình, đồng hành trong từng bữa sáng, bữa phụ hay bữa nhẹ trong ngày.

“Di sản từ cao nguyên Lâm Đồng” là cái tên gắn liền với Dalatmilk nhờ chất lượng tuyệt hảo chỉ có tại vùng khí hậu mát lành quanh năm

Như các sản phẩm Dalatmilk khác, Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk được chế biến trên dây chuyền công nghệ sản xuất tiên tiến. Trong đó, nổi bật là công nghệ thanh trùng ở nhiệt độ thấp, giúp bảo toàn gần như trọn vẹn dưỡng chất trong sữa tươi sạch, đồng thời lưu giữ hương vị thơm ngậy mát lành đặc trưng của sữa tươi. Công nghệ cao được ứng dụng trên toàn chuỗi sản xuất, từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đầu vào cho đến khâu đóng gói thành phẩm, tất cả đều tự động hoàn toàn và mọi thông số trong quá trình sản xuất đều được tự động ghi nhận, lưu trữ, đồng bộ, giúp cho việc trích xuất, truy xuất, kiểm tra có thể được thực hiện dễ dàng.

Phiên bản S Sữa tươi thanh trùng ít đường ra đời chính là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và cải tiến, mang đến thêm nhiều lựa chọn lành mạnh, an toàn và tiện lợi cho mỗi gia đình Việt trong hành trình chăm sóc sức khỏe hằng ngày.

Với lịch sử hình thành và phát triển lâu dài, Dalatmilk luôn nhận được sự yêu mến của người tiêu dùng với các dòng sản phẩm sữa tươi thanh trùng, sữa chua ăn, sữa chua uống hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên chất lượng cao.

Ngoài xuất hiện tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi và bán lẻ, chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch được người tiêu dùng tin yêu, sản phẩm Sữa tươi thanh trùng Dalatmilk là lựa chọn hàng đầu và tiếp tục thuyết phục hoàn toàn những barista chuyên nghiệp của các hệ thống cà phê, trà sữa, nhà hàng lớn của Việt Nam và thế giới nhờ đáp ứng những tiêu chuẩn tinh tế về cấu trúc, hương vị, độ béo của bọt sữa khi sữa được đánh bông.

Có thể kể đến những đối tác lớn luôn coi Dalatmilk là lựa chọn hàng đầu như Starbucks, Highlands Coffee, Koi Thé, The Coffee Bean & Tea Leaf, The Coffee House, Elle Cafe... Nhiều cái tên quen thuộc và là những "ông lớn" trong ngành thực phẩm, đồ uống khác cũng trở thành đối tác của Dalatmilk, như, Tous Les Jours, Givral...; trong hệ thống khách sạn và resort, đó là Park Hyatt, Vinpearl Resort, Lotte...

Bích Đào