Khởi động dự án 5 năm giảm thiểu ô nhiễm môi trường giữa Mỹ và Việt Nam

Hôm 15/11, các cơ quan của Mỹ và Việt Nam đã tổ chức lễ khởi động dự án mang tên “Giảm thiểu ô nhiễm” được thực hiện trong vòng 5 năm nhằm cắt giảm tình trạng ô nhiễm môi trường tại Việt Nam.

Theo The Star, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lễ khởi động dự án “Giảm thiểu ô nhiễm” do USAID tài trợ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường thông qua những hành động tập thể do Việt Nam dẫn dắt.

Dự án “Giảm thiểu ô nhiễm” trong 5 năm được khởi động tại Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam)

Tham dự lễ khởi động dự án có Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Phó Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Melissa Bishop, Giám đốc USAID Việt Nam Aler Grubbs và Chủ tịch tổ chức Winrock International Rodney Ferguson.

Dự án được thực hiện trong 5 năm với ngân sách dự kiến là 11,3 triệu USD do đối tác của USAID là tổ chức Winrock International phối hợp cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Aler Grubbs, Giám đốc USAID Việt Nam, nhấn mạnh “Việc khởi động dự án ‘Giảm thiểu ô nhiễm’ của USAID là một phần quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa USAID và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hai bên đã ký bản ghi nhớ vào tháng 1/2022 để cải thiện các kết quả về môi trường, và dự án ‘Giảm thiểu ô nhiễm’ là dấu mốc tuyệt vời đầu tiên. Những nỗ lực chung sẽ nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động của người dân Việt Nam để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cũng như hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu về chống biến đổi khí hậu”.

Dự án "Giảm thiểu ô nhiễm" sẽ giải quyết nhiều nguồn gây ô nhiễm môi trường tại Việt Nam. Ngoài ra, dự án sẽ kết nối các bên tham gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau để hợp tác, định hướng giải quyết vấn đề chung và cùng hành động.

Bên cạnh đó, dự án "Giảm thiểu ô nhiễm" sẽ thể hiện rõ nét mối liên kết giữa các lợi ích môi trường với lợi ích xã hội như sức khỏe cộng đồng, công việc và tăng trưởng kinh tế bền vững.

Trên thực tế, Việt Nam đang đối mặt với hàng loạt thách thức về ô nhiễm môi trường mà nguyên nhân là từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, giao thông vận tải và công nghiệp. Đáng nói, sự quan tâm của người dân đối với chất lượng môi trường trong những năm gần đây cũng đang gia tăng, kèm theo những kêu gọi hành động để cải thiện chất lượng môi trường.

Chính phủ Việt Nam cũng đã ban hành các Kế hoạch hành động quốc gia liên quan tới chất lượng không khí, bảo tồn nước và ô nhiễm chất thải nhựa. Điều này thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc đảm bảo mở rộng hợp tác để giải quyết các thách thức về ô nhiễm môi trường.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà bày tỏ tin tưởng dự án sẽ thành công, trong bối cảnh luật môi trường mới đang được triển khai trên toàn quốc. Bộ trưởng cũng kêu gọi các bên liên quan gồm các chuyên gia, nhà khoa hoạc, các tổ chức và cơ quan tạo điều kiện thuận lợi cho dự án "Giảm thiểu ô nhiễm" được triển khai ở Việt Nam.

Để thúc đẩy vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong việc giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, dự án "Giảm thiểu ô nhiễm" sẽ cung cấp các khoản tài trợ cho tổ chức địa phương đóng vai trò là “nòng cốt” đối với mỗi sáng kiến tác động tập thể.

Các tổ chức nòng cốt này sẽ trở thành đơn vị dẫn dắt cho các sáng kiến ở địa phương như huy động sự ủng hộ từ cộng đồng, thúc đẩy chính sách và thu hút thêm những nguồn tài trợ khác.

Dự án "Giảm thiểu ô nhiễm" cũng đã xác định được 6 sáng kiến tác động tập thể phản ánh ý chí chính trị mạnh mẽ, khả năng lãnh đạo của cộng đồng, và sự tham gia của các đối tác tư nhân nhằm giải quyết thách thức về ô nhiễm môi trường tại Việt Nam.

Sáu sáng kiến này gồm Doanh nghiệp, cộng đồng và người tiêu dùng tiên phong có trách nhiệm giảm thiểu rác thải nhựa (P3CR); Xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải nhựa y tế; Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ giao thông đường bộ; Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ hoạt động đốt mở; Giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề; Xây dựng nền tảng công khai thông tin môi trường minh bạch.

Cuối buổi lễ khởi động dự án “Giảm thiểu ô nhiễm”, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng tổ chức Winrock International còn ký kết thỏa thuận thúc đẩy hợp tác bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh thái ở Việt Nam.

