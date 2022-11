Bộ trưởng Quốc phòng Australia đánh giá cao hợp tác quốc phòng với Việt Nam

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Austraylia Richard Males đã thực hiện chuyến thăm chính thức tới Campuchia và Việt Nam từ ngày 22 – 25/11.

Theo APDR, tiếp nối thành công của Hội nghị thượng đỉnh Hiêp hội các quốc gia Đông nam Á (ASEAN) với sự tham gia của Thủ tướng Australia Anthony Albanese cách đây hai tuần, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Austraylia Richard Males đã tới dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 9 diễn ra ở Siem Reap, Campuchia vào ngày 23/11.

Đại tướng Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia duyệt Đội danh dự QĐND Việt Nam.

Tham dự hội nghị ADMM+ có Bộ trưởng Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng các nước ASEAN cùng Bộ trưởng Quốc phòng, đại diện Bộ trưởng Quốc phòng các nước đối tác gồm: Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Nga và Hoa Kỳ. Phía Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn tham dự hội nghị.

Hội nghị ADMM+ là cuộc đối thoại quốc phòng quan trọng của khu vực ASEAN nhằm tạo ra một diễn đàn thảo luận về những thách thức chính mà khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đang phải đối mặt. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm hội nghị ADMM+ được tổ chức do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Sự kiện là dịp để các bên bàn về những vấn đề quan trọng liên quan đến khả năng hợp tác phục hồi sau dịch bệnh, cũng như các vấn đề liên quan đến hòa bình khu vực và quốc tế.

Tại Campuchia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Austraylia Richard Males đã gặp gỡ với nhiều người đồng cấp bao gồm Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Trong 2 ngày từ 24 – 25/11, Bộ trưởng Quốc phòng Austraylia Richard Males thực hiện chuyến thăm Việt Nam và gặp Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng để tiến hành hội đàm.

Trước chuyến thăm tới Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marles nhấn mạnh “Australia và Việt Nam đang có mối quan hệ mạnh mẽ và ngày càng phát triển, tôi mong chờ cuộc họp cấp cao với Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. Lĩnh vực quốc phòng đang đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ đối tác chiến lược của của hai nước, bên cạnh quan hệ hợp tác lâu dài trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và gìn giữ hòa bình”.

Váo sáng ngày 25/11, Đại tướng Phan Văn Giang đã chủ trì Lễ đón chính thức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Donald Marles tại Trụ sở Bộ Quốc phòng.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Donald Marles có ý nghĩa quan trọng nhất là trong bối cảnh hai nước đang tích cực hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023).

Bộ trưởng Richard Donald Marles bày tỏ mong muốn quan hệ giữa hai nước tiếp tục nâng lên tầm cao mới trong thời gian tới dựa trên nền tảng phát triển tích cực của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Australia và đánh giá cao hợp tác quốc phòng giữa hai bên.

Hai Bộ trưởng khẳng định mối quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Australia còn nhiều tiềm năng phát triển.

Liên quan tới mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Australia để thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, Việt Nam đề nghị phía Australia tiếp tục hỗ trợ vận chuyển Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam sang Nam Sudan, và hỗ trợ nâng cao năng lực của Trung tâm huấn luyện gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Australia cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ vận chuyển Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam tới các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thời gian tới.

Ngoài hợp tác quốc phòng, kinh tế là một điểm nhấn đặc biệt trong quan hệ giữa Việt Nam và Autsralia, khi hai nền kinh tế có sự tương trợ lớn cho nhau. Cụ thể, Việt Nam và Australia hiện là thành viên của ít nhất 3 thỏa thuận thương mại tự do (FTA) gồm Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA), Hiệp định CPTPP và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Theo Tổng cục Thống kê, vào năm 2021, giá trị thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Australia đã lần đầu tiên đạt 12,4 tỉ USD, tăng 49% so với năm 2020. Con số này đưa Việt Nam lên vị trí thứ 12 trong danh sách các đối tác thương mại lớn nhất của Australia, và Australia cũng là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Việt Nam. Giá trị vận tải hàng hóa của Việt Nam sang Australia đã đạt hơn 4,45 tỉ USD vào năm 2021, tăng hơn 23% so với năm 2020.

Tính tới cuối năm 2021, Australia có khoảng 550 dự án đầu tư FDI tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư gần 2 tỉ USD. Australia hiện là nhà đầu tư lớn thứ 19 tại Việt Nam.

Minh Thu