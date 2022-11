Ngân hàng Thái Lan – Việt Nam hợp tác hỗ trợ phát triển đầu tư và thương mại

Ngân hàng Xuất nhập khẩu Eximbank Thái Lan cùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank đã ký kết Thỏa thuận thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương. Thỏa thuận hợp tác được kỳ vọng sẽ góp phần thu hút thêm nguồn vốn đầu tư nước ngoài của Thái Lan vào Việt Nam, đẩy mạnh quan hệ thương mại và đầu tư song phương, cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp của hai nước đẩy mạnh hợp tác kinh doanh.

Theo Bangkok Post, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Eximbank Thái Lan và Vietcombank diễn ra vào ngày 16/11 trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha. Sự kiện diễn ra tại Phủ Thủ tướng Thái Lan ngay sau buổi hội đàm giữa lãnh đạo hai nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đang thực hiện chuyến thăm chính thức tới Thái Lan và tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2022 diễn ra từ ngày 16 - 19/11.

Lễ ký kết Thỏa thuận thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương giữa Eximbank Thái Lan và Vietcombank. (Ảnh: Bangkok Post)

Thỏa thuận hợp tác giữa Eximbank Thái Lan và Vietcombank tập trung vào thúc đẩy xúc tiến đầu tư và tài trợ thương mại song phương, giải quyết các nghiệp vụ thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, đồng tài trợ dự án, cho vay khách hàng trên cơ sở bảo lãnh của mỗi bên. Phạm vi hợp tác không chỉ dừng lại tại thị trường Việt Nam và Thái Lan, mà còn mở rộng sang các quốc gia khác trong khu vực. Eximbank Thái Lan và Vietcombank đặt mục tiêu tăng quy mô giao dịch tài trợ thương mại, đồng tài trợ dự án lên mức gần 250 triệu USD trong năm đầu tiên, và tiếp tục đạt mức tăng trưởng mạnh trong các năm tiếp theo.

Sự ra đời của thỏa thuận hợp tác sẽ giúp thúc đẩy hơn nữa giá trị thương mại và đầu tư giữa Thái Lan và Việt Nam lên mức 10 tỉ bath vào năm 2023, và giữ mức tăng trưởng trung bình hàng năm là 10% trong những năm sau này.

Theo đánh giá của Qũy Tiền tệ Quốc tế (IMF), kinh tế Việt Nam được dự báo tăng trưởng 6,2% vào năm 2023, và mức tăng trưởng trung bình hàng năm là 6,6% trong vòng 5 năm tới.

Trong khi đó, chính phủ Việt Nam cũng đã ban hành chính sách thúc đẩy thương mại tự do và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Cụ thể, Việt Nam hiện là một trong những nước thuộc Top đầu về số lượng ký kết các thỏa thuận thương mại tự do (FTA), và là một trong những điểm đến được ưa chuộng nhất của các nhà đầu tư trên khắp thế giới. Điều này được thể hiện trong dòng chảy FDI vào Việt Nam giai đoạn 2012 – 2021 ở mức tăng trưởng trung bình là 7,9%/năm, so với mức trung bình hàng năm trên toàn cầu là 3,3%. Điều đó có nghĩa các doanh nghiệp Thái Lan sẽ có nhiều cơ hội mở rộng hoạt động thương mại và đầu tư tại Việt Nam.

Trong năm 2021, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Thái Lan là 620 tỉ bath, đưa Việt Nam đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách các đối tác thương mại lớn nhất của Thái Lan trong khối ASEAN và chỉ sau Malaysia.

Trong 10 năm qua, Việt Nam đã đóng vai trò quan trọng là thị trường chủ đạo của các mặt hàng xuất khẩu của Thái Lan. Thái Lan cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 8 tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư khoảng 13 tỉ USD. Các khoản đầu tư của Thái Lan vào Việt Nam được phân bổ vào nhiều lĩnh vực như ngành bất động sản, năng lượng, thực phẩm chế biến sẵn, hóa dầu và đóng gói dán nhãn. Tính đến 31/12/2021,Thái Lan có 645 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam.

“Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn mà Thái Lan ngày càng tin tưởng và phụ thuộc. Ngân hàng EXIM Thái Lan hoàn toàn có khả năng hỗ trợ các doanh nghiệp Thái Lan trong việc xây dựng mối liên kết với chuỗi cung ứng sản phẩm phục vụ xuất khẩu sang Việt Nam và thị trường toàn cầu. Phần lớn hoạt động kinh doanh của Thái Lan tại Việt Nam theo mô hình kinh tế Xanh - Tuần hoàn - Sinh học (BCG), cũng như đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài từ cộng đồng địa phương cho tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương và quốc tế”, Tổng Giám đốc của Ngân hàng EXIM Thái Lan, ông Rak Vorrakitpokatorn chia sẻ.

Minh Thu