Chiều 21/8, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG) phối hợp với Bộ Công an và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) tổ chức Lễ công bố và phát động Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông với chủ đề “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.