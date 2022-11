Uống rượu lái xe gây tai nạn, một tài xế bị phạt 53 triệu đồng

Quyết định xử phạt hành chính số 2352/QĐ-XPVPHC số tiền 53 triệu đồng đối với Hoàng Xuân H. (Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) do vi phạm các quy định an toàn khi tham gia giao thông

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính số 2352/QĐ-XPVPHC đối với Hoàng Xuân H. (SN 1983, trú tại tổ dân phố Minh Quang, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) do vi phạm các quy định an toàn khi tham gia giao thông.

Theo đó, vào lúc 19 giờ 30 phút, ngày 3/11/2022, tại Km20+00, tỉnh lộ 547, thuộc địa bàn xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), ông Hoàng Xuân H. (SN 1983, trú tại tổ dân phố Minh Quang, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) điều khiển xe ô tô tải BKS 38C-164.XX gây va chạm giao thông.

Kiểm tra hiện trường, tổ công tác Công an huyện Nghi Xuân phát hiện ông Hoàng Xuân H. có các hành vi vi phạm như sau: Không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông; điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; đưa xe cơ giới có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng từ 1 tháng trở lên tham gia giao thông.

Căn cứ vào các lỗi vi phạm, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phạt tiền 35 triệu đồng về hành vi “điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở” theo quy định tại điểm a, khoản 10, Điều 5, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP.

Phạt tiền 11 triệu đồng về hành vi “điều khiển xe ô tô không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông” theo quy định tại điểm a, khoản 7, Điều 5, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP.

Phạt tiền 7 triệu đồng về hành vi “đưa xe cơ giới có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng từ 1 tháng trở lên tham gia giao thông” theo quy định tại điểm c, khoản 9, Điều 30, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP. Tổng cộng mức tiền phạt là 53 triệu đồng.

Ngoài ra, tài xế Hoàng Xuân H. còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đó là tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe hạng B2 (do Sở Giao thông Vận tải Nghệ An cấp ngày 09/01/2018, có giá trị đến ngày 09/01/2028) trong thời hạn 24 tháng, theo quy định tại điểm c, điểm h, khoản 11, Điều 5 và Điều 81, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP; khoản 31, Điều 2, Nghị định số 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Trần Hoàn