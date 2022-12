Chiều 30/12/2022, ngày làm việc cuối cùng trước khi người dân nghỉ Tết dương lịch, đón năm mới 2023. Nhiều tuyến phố ở Hà Nội như Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi... rơi vào tình trạng ùn ứ tắc nghẽn kéo dài.

Theo Đội CSGT số 6, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội), ngay từ trước dịp nghỉ Tết Dương lịch, đội đã lập nhiều phương án phân luồng giao thông, cùng với đó 100% quân số sẽ luôn túc trực trong dịp lễ để bảo đảm giao thông thông suốt. Bên cạnh đó, các tổ tuần tra kiểm soát sẽ liên tục xử lý các trường hợp ô tô đón trả khách sai quy định gây cản trở giao thông.

Chiều ngày 30/12, lực lượng Đội CSGT số 6, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) bắt hàng loạt xe khách chạy như rùa bò, bắt khách dọc đường, gây cản trở giao thông.

Khi vi phạm lỗi, các tài xế đều nêu ra lý do vắng khách, phải "vợt" thêm người đợi ở ngoài bến.

Trong chiều ngày 30/12, rất đông người chở lỉnh kỉnh đồ đạc về quê nghỉ Tết dương lịch, khiến giao thông xảy ra ùn tắc nhẹ.

Các phương tiện di chuyển chậm trên đường Phạm Hùng.

Trên đường Nguyễn Xiển, nhiều phương tiên leo cả lên vỉa hè để đi.

Hôm nay nhiệt độ ở Hà Nội khá thấp, trời rét buốt nên người đi đường đều phải mặc thêm nhiều áo ấm.

Trên tuyến đường Nguyễn Trãi lượng phương tiện tăng cao hơn so với ngày thường.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc về quê.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, thời gian tới, bên cạnh việc triển khai tăng cường thực hiện công tác giải ngân đầu tư công, Sở GTVT Hà Nội sẽ tập trung chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ tốt đi lại của nhân dân trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết nguyên đán Quý Mão 2023.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, vi phạm lấn chiếm lòng đường, hè phố, hành lang an toàn giao thông nhằm lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố. Đảm bảo cho người dân đón Tết an toàn, vui vẻ và tiết kiệm.

Theo Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, trong dịp Tết Dương lịch năm 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, dự báo tình hình giao thông có nhiều diễn biến phức tạp, có thể phát sinh nhiều vị trí ùn tắc giao thông tại các tuyến đường, phố cửa ngõ ra, vào Thành phố. Để đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các Đội Thanh tra GTVT trực thuộc huy động 100% quân số, ứng trực thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất nhằm đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Đồng thời, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội sẽ tiếp tục bố trí lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ công tác tổ chức giao thông trên tuyến phố Quang Trung (quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng) và tuyến phố Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Đông). Bố trí lực lượng, phối hợp thực hiện nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố tại 51 vị trí, huy động 176 lượt cán bộ, công chức, thanh tra viên, nhân viên/ngày.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội Xuân 2023.

Theo đó, yêu cầu các tỉnh, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân và người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật về ATGT, tuân thủ hiệu lệnh và hướng dẫn của lực lượng chức năng; nhường nhịn, giúp đỡ lẫn nhau khi tham gia giao thông; chủ động tham gia giao thông an toàn và thực hiện "Đã uống rượu, bia không lái xe"; không phóng nhanh, vượt ẩu; không chở quá số người quy định; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; phòng tránh tai nạn đường ngang đường sắt và đường thủy nội địa.

