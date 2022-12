ASEAN khởi động kế hoạch thúc đẩy an ninh cho phụ nữ Đông Nam Á

Hôm 5/12, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hợp tác với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) đã đưa ra "Kế hoạch Hành động khu vực ASEAN về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh".

Kế hoạch hành động đã được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua trong Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 diễn ra vào tháng 11. Bốn vấn đề chính trong chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh gồm bảo vệ, tham gia, phòng ngừa, cứu trợ và phục hồi của phụ nữ, bên cạnh thực hiện, điều phối, báo cáo, giám sát và đánh giá.

Lễ công bố Kế hoạch Hành động khu vực ASEAN về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh. (Ảnh: UN Women)

Tiến sĩ Ing Kantha Phavi, Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Phụ nữ của Campuchia, cho biết “việc xây dựng 'Kế hoạch Hành động khu vực ASEAN về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh' là một bước tiến quan trọng để thực hiện tầm nhìn ASEAN trong việc đạt được bình đẳng giới. Thúc đẩy vai trò và sự tham gia của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực hòa bình và an ninh, từ ngăn ngừa xung đột, xây dựng hòa bình, ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan bạo lực, và giải quyết các rủi ro an ninh mới nổi như thảm họa và đại dịch trong khu vực. Đây cũng là mục tiêu xây dựng một cộng đồng toàn diện lấy người dân làm trung tâm. ASEAN cam kết tiếp tục thúc đẩy các chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh".

Kế hoạch hành động cũng là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của ASEAN nhằm đảm bảo 10 nước thành viên công nhận và tận dụng sự tham gia và lãnh đạo của phụ nữ trong việc ngăn ngừa xung đột, xây dựng và duy trì hòa bình trong khu vực. Những nỗ lực trước đây bao gồm Tuyên bố chung về Thúc đẩy Phụ nữ, Hòa bình và An ninh năm 2017; ra mắt Sổ đăng ký Phụ nữ vì Hòa bình ASEAN năm 2018; và Nghiên cứu Khu vực ASEAN về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh năm 2021. Cả ba cột mốc này đều được USAID và UN Women hỗ trợ.

“Chính phủ Hoa Kỳ mong muốn tiếp tục hợp tác với ASEAN, các đối tác đối thoại khác và các đối tác phát triển để thúc đẩy và tăng cường vai trò quan trọng của sự tham gia của phụ nữ trong việc thúc đẩy hòa bình và an ninh khu vực,” Đại sứ Hoa Kỳ tại ASEAN Yohannes A. Abraham nói.

Ông Abraham nhấn mạnh: “Dưới sự phối hợp của USAID đồng chủ trì cuộc họp khai mạc Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - Hoa Kỳ về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ, quan hệ đối tác của chúng tôi với ASEAN ngày càng sâu sắc với Kế hoạch Hành động Khu vực về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh. Nó đại diện cho một cột mốc quan trọng để đảm bảo phụ nữ là tác nhân chính của sự thay đổi nhằm thúc đẩy xây dựng hòa bình, ngăn ngừa xung đột và phục hồi trong khu vực. Nó cũng đánh dấu một bước cần thiết để thực hiện các kế hoạch hành động cấp quốc gia nhằm mở rộng và tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào hoạch định chính sách cho các vấn đề hòa bình và an ninh".

Bà Sarah Knibbs, Giám đốc khu vực châu Á và Thái Bình Dương của UN Women, cho biết “Chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh được thành lập với một ý tưởng đơn giản nhưng nhằm mục đích đưa hòa bình về cơ bản gắn liền với sự bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới. Kế hoạch hành động khu vực ASEAN về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh tạo ra một khuôn khổ quan trọng để hiện thực hóa hòa bình toàn diện và bền vững hơn trong khu vực ASEAN và là điểm khởi đầu để lồng ghép Phụ nữ, Hòa bình và An ninh vào quá trình ra quyết định về hòa bình và an ninh trong khu vực, bao gồm các hoạt động gìn giữ hòa bình và tăng cường an ninh phi truyền thống, cũng như những mối đe dọa có nguy cơ phá hoại hòa bình và an ninh trong khu vực".

Bà Vicky Singmin, Đại biện lâm thời của Canada tại ASEAN, nhận định "Chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh là ưu tiên chung của Canada và ASEAN. Đây cũng là yếu tố cốt lõi trong Chính sách Hỗ trợ Quốc tế về Nữ quyền của Canada nhằm đạt được mục tiêu bền vững toàn cầu, hòa bình và giảm bất bình đẳng. Canada rất vui vì sự hỗ trợ của chúng tôi đã góp phần xây dựng Kế hoạch Hành động Khu vực mang tính lịch sử, cũng như giúp mở ra cánh cửa cho những người phụ nữ xây dựng hòa bình trong khu vực. Canada sẽ tổ chức một loạt hội nghị Đối thoại Phụ nữ, Hòa bình và An ninh với ASEAN tại Jakarta vào năm 2023. Sự kiện sẽ tạo nền tảng cho các cuộc thảo luận về việc thực hiện chương trình nghị sự của Phụ nữ, Hòa bình và An ninh và các ưu tiên khác như nâng cao vai trò của phụ nữ trong lãnh đạo chính trị”.

Minh Thu