Cấp cứu trực tuyến cứu bệnh nhân đột quỵ xuất huyết não

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã hỗ trợ từ xa cho các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam tiến hành can thiệp thần kinh cấp cứu một trường hợp đột quỵ xuất huyết do vỡ túi phình mạch máu não.

Tưởng nốt ruồi đi khám ra ung thư da Ánh nắng tia tử ngoại chính là tác nhân gây ung thư da. Các bác sĩ da liễu cho biết ung thư da ngày càng gia tăng và đa phần đều rơi vào những người bệnh làm các công việc tiếp xúc với ánh nắng quá nhiều.

ThS.BS Nguyễn Quốc Thái, khoa Tim mạch can thiệp Bệnh viên đa khoa tỉnh Quảng Nam cho biết đây là một bệnh nhân nam tên L.V.D, 46 tuổi, đang ngủ thì đột ngột trợn mắt, gồng cứng người, sùi bọt mép, mất ý thức.

Bệnh nhân nhập Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam và kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy có xuất huyết khoang dưới nhện do vỡ túi phình của động mạch não giữa bên phải.

Theo y văn, sau vỡ túi phình thì nguy cơ vỡ tái phát khá cao, từ 8-23% trong 72 giờ đầu. Hậu quả vỡ tái phát rất nặng với tỉ lệ tử vong lên đến 60%.

Nhận định đây là một ca bệnh khó và cần phải xử lý can thiệp cấp cứu, ê-kíp can thiệp đã liên hệ và yêu cầu sự hỗ trợ về chuyên môn từ khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Chợ Rẫy. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các bước hỗ trợ được tiến hành ngay lập tức dưới hình thức hội chẩn trực tuyến.

Tại đầu cầu Bệnh viện Chợ Rẫy là các chuyên gia can thiệp thần kinh của khoa Chẩn đoán hình ảnh do PGS.TS Lê Văn Phước (Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh) và BS CK2 Nguyễn Huỳnh Nhật Tuấn (Phó khoa Chẩn đoán hình ảnh) chủ trì cuộc hội chẩn.

Các bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Chợ Rẫy tại buổi hội chẩn trực tuyến

Còn tại đầu cầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam, dưới sự chỉ đạo của BS CK2 Phạm Ngọc Ẩn (Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam), ThS.BS Nguyễn Quốc Thái cùng ê-kíp đã tiến hành can thiệp nội mạch tắc túi phình dưới sự hỗ trợ trực tuyến của các chuyên gia ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Các bác sĩ đã trao đổi liên tục trong suốt quá trình can thiệp, từ việc lựa chọn dụng cụ, lựa chọn vật liệu cho đến việc xử lý các vấn đề, các kỹ thuật khó…

Kết quả sau hơn một giờ đồng hồ thủ thuật, các bác sĩ đã can thiệp thành công, túi phình đã được nút tắc hoàn toàn. ThS.BS Nguyễn Quốc Thái cho biết, sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, trả lời đúng y lệnh, không yếu liệt, giảm đau đầu và bệnh nhân đang hồi phục tốt.

Được biết, từ năm 2020, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thường xuyên cử các đoàn chuyên gia đến hỗ trợ về chuyên môn, chuyển giao các kỹ thuật điều trị hiện đại cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam. Và đây là lần đầu tiên một ca can thiệp nội mạch về thần kinh cấp cứu được tiến hành bằng cuộc hội chẩn trực tuyến giữa hai bệnh viện, rất kịp thời và thành công, cứu sống bệnh nhân trong gang tấc.

Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình hội chẩn, tư vấn điều trị bệnh từ xa, như qua hệ thống Telehealth, giúp các bệnh viện tuyến trước có thể xử lý kịp thời các trường hợp bệnh cấp cứu khó và khẩn cấp, nhờ sự hỗ trợ của bệnh viện tuyến sau. Đó là những sự hỗ trợ rất quan trọng, cần thiết và có ý nghĩa, đặc biệt là trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Xuất huyết nội sọ có hai dạng: xuất huyết não tức là xuất huyết vào trong nhu mô não và xuất huyết khoang dưới nhện tức là xuất huyết màng não.



Nguyên nhân gây ra xuất huyết não và xuất huyết màng não là hoàn toàn khác nhau.



Nguyên nhân gây xuất huyết não là 80% do cao huyết áp, những nguyên nhân khác: u não, rối loạn đông máu, huyết khối tĩnh mạch, xuất huyết não trong vùng bị nhồi máu chuyển dạng xuất huyết…



Xuất huyết màng não còn gọi là xuất huyết dưới nhện thì phần lớn trường hợp do dị dạng mạch máu não, cụ thể là phình mạch máu não. Đối với xuất huyết não, thời gian cũng rất là quan trọng bởi vì xuất huyết não do cao huyết áp, việc kiểm soát huyết áp là làm giảm thể tích của khối máu tụ.



Nếu các bác sĩ không kiểm soát khối máu sớm khi chúng ta chẩn đoán bệnh này là xuất huyết thì khả năng khối máu tụ lớn lên trong vòng một giờ hoặc vài chục phút tiếp theo sẽ rất cao. Khối máu tụ đó kích thước quá lớn hoặc ở những vị trí như thân não, cầu não, hành não, cuống não dù các bác sĩ có kiểm soát huyết áp đi chăng nữa cũng khó cứu bệnh nhân.





K.Chi