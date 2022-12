Người cao tuổi giữ cột mốc biên cương

Trong suốt nhiều năm qua, bằng những việc làm cụ thể, đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín tại các bản làng biên giới đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn sự bình yên nơi biên cương. Họ được ví như những “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền nơi biên giới.

Dù đã ngoài 70 tuổi nhưng ông Tính vẫn làm rất tốt vai trò của một già làng. Ông Tính chia sẻ ông rất hiểu giá trị của cột mốc biên cương nên hơn chục năm nay ông đã được Đồn Biên phòng Tén Tằn giao cho ông chăm sóc và bảo vệ hai cột mốc số 180 và 181 ở gần cửa khẩu Tén Tằn. Công việc hàng tuần ông Tính sẽ đi thăm, quét dọn, phạt cây cối xung quanh cột mốc. Nếu có điều bất thường thì ông Tính sẽ báo Bộ đội Biên phòng ngay.

Ông Hà Công Tính - Bản Té Tằn, xã Té Tằn, huyện Mường Lát, tỉnh Sơn La.

Ông Tính cho biết, ông là già làng của bản nên cũng tham gia tổ hòa giải của bản. Những vụ việc như tranh chấp đất đai, vợ chồng ly hôn, anh em cãi nhau ông lại đến từng nhà một để hòa giải. Nhiều cuộc hòa giải thành công anh em đoàn kết, vợ chồng lại hòa hợp. Ông Tính cho biết nhờ đó là bản Tén Tằn nơi ông sống rất bình yên, không xảy ra nhiều vụ việc.

Khi đi bảo vệ cột mốc, ông Tính thường xuyên giáo dục con cái, các cháu trong gia đình mình về biên cương tổ quốc. Ông Tính kể nhiều cuộc nói chuyện với con cháu, thấy các cháu có những hành động thay đổi ông cũng yên tâm. Trẻ bỏ học, bỏ lớp ông đều vận động các cháu đi học trở lại. Ông làm việc theo nguyên tắc mưa dầm thấm lâu. Nói một lần họ chưa hiểu, ông kiên trì đi vận động, hòa giải nhiều lần.

Ở tuổi 70, ông chỉ mong có sức khỏe để tiếp tục thực hiện những công việc trong vai trò của người uy tín ở bản.

Những năm qua, cùng với việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, các già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn tham gia cùng lực lượng bộ đội biên phòng tổ chức hàng nghìn lượt tuần tra, kiểm soát, phát quang đường biên, bảo vệ mốc giới; cung cấp hàng trăm lượt thông tin, trong đó có nhiều thông tin giá trị, giúp bộ đội biên phòng kịp thời phá nhiều vụ án lớn, góp phần giữ gìn ổn định an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội cho vùng biên giới của Tổ quốc.

Khánh Chi