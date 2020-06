Thay huyết tương cứu bệnh nhân suy thận

Nam bệnh nhân sau khi được thay huyết tương sức khoẻ đã dần ổn định

Bệnh viện đa khoa Sơn Tây tiếp nhận một bệnh nhân nam 64 tuổi chuyển từ bệnh viện tuyến trung ương về theo nguyện vọng của gia đình. Bệnh nhân tiền sử viêm gan B mạn tính, điều trị thuốc kháng virus thường xuyên một năm nay. Nhập viện trung ương vì vàng mắt, vàng da, chướng bụng.

Bệnh nhân được chỉ định theo dõi nhiễm khuẩn huyết/ xơ gan – viêm gan B mạn tiến triển, trong quá trình điều trị tại tuyến trên, bệnh nhân xuất hiện suy thận đổi thuốc kháng virus TDF -> ETV, điều trị 18 ngày, gia đình có nguyện vọng chuyển về Bệnh viện đa khoa Sơn Tây điều trị tiếp.

Đánh giá bệnh nhân tình trạng nhiễm khuẩn huyết trên nền xơ gan, suy gan lại có cả suy thận. Các bác sỹ khoa Hồi sức cấp cứu đã hội chẩn cùng với ban lãnh đạo Bệnh viện, quyết định sử dụng phương pháp thay thế huyết tương nhằm cải thiện tình trạng rối loạn đông máu, hạn chế tình trạng suy gan tiến triển nhanh thành hôn mê gan – một bệnh cảnh có thể dẫn đến tử vong đối với người bệnh suy gan.

Trưa 1/6, bệnh nhân đã được thực hiện kỹ thuật thay thế huyết tương và hiện sức khỏe đã dần ổn định.

Bs Mỹ Anh (BV đa khoa Sơn Tây) cho biết, thay thế huyết tương (Therapeutic plasma exchange - TPE) là một phương pháp dùng một loại phương tiện có khả năng lọc huyết tương để làm giảm hoặc loại bỏ một số thành phần trong huyết tương như các tự kháng thể, các phức hợp miễn dịch lưu hành trong máu...hay nói một cách khác là dùng máy lọc để làm giảm hoặc loại bỏ khỏi huyết tương những thành phần dư thừa, cũng như các tác nhân gây bệnh cho cơ thể.

Biện pháp này, mới đây đã được áp dụng rộng rãi trên thế giới và ở Việt Nam, bước đầu đã thu được những kết quả đầy hứa hẹn, đã góp phần làm cải thiện đáng kể về diễn biến lâm sàng cũng như tỷ lệ sống còn của những bệnh nhân bị suy gan cấp so với điều trị kinh điển.

Tuy nhiên cũng giống như các biện pháp lọc máu liên tục khác, lọc huyết tương cũng là một kỹ thuật cao, chi phí lớn cần được trang bị và nghiên cứu áp dụng tại các bệnh viện lớn, có khoa hồi sức - điều trị tích cực hiện đại, chuyên môn cao.

Lọc huyết tương (LH-plasmapheresis) hay thay thế huyết tương ( Plasma exchange) là một phương pháp hữu hiệu đã trong điều trị một số bệnh lý có cơ chế tự miễn dịch và tự kháng thể như: Bệnh lý do bất thường hệ tự miễn (ban xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối (TTP); Bệnh lupus ban đỏ hệ thống; Bệnh vẩy nến; Bệnh pemphigus; Bệnh lý liệt do miễn dịch: Bệnh nhược cơ, Hội chứng Guillain-Barré, đặc biệt Viêm tụy cấp do tăng Triglycerid máu, đáp ứng rất tốt trong thay huyết tương; Thải ghép của các tạng đặc (thận, tim); Suy gan cấp chờ gan phục hồi hoặc chờ ghép gan...

Hiện tại, Bệnh viện đa khoa Sơn Tây đã thực hiện tốt kỹ thuật này trong điều trị và đã có hiệu quả rất tích cực, đem lại sự sống và cải thiện cuộc sống đáng kể cho bệnh nhân cũng như niềm vui lớn cho gia đình người bệnh.

H. Anh