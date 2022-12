Việt Nam – Australia chú trọng hợp tác thương mại và quốc phòng

Trong buổi hội kiến tại Canberra hôm 30/11, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tập trung thảo luận về mối quan hệ thương mại và quốc phòng giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo cùng đồng thuận thúc đẩy nền hòa bình ở Biển Đông. Ngoài ra, hai bên còn cam kết thúc đẩy thương mại và hợp tác song phương về năng lượng sạch.

Theo Daily Liberal, trong quá trình thảo luận, Thủ tướng Australia Albanese và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh cam các tranh chấp quốc tế cần được giải quyết theo phương án hòa bình, và tiếp tục duy trì tự do hàng hải ở Biển Đông.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: VNA)

Thủ tướng Albanese khẳng định mối quan hệ giữa Canberra và Hà Nội thể hiện mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Australia và khu vực với Đông Nam Á.

Cũng theo Thủ tướng Albanese, chuyến thăm chính thức Australia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam là chuyến thăm cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Australia và Việt Nam mở cửa hoàn toàn, và có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước sắp tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2023.

Ngoài ra, hai bên đã thảo luận về mối quan hệ thương mại, đầu tư, giáo dục và quốc phòng ngày càng phát triển giữa Australia và Việt Nam, được củng cố bởi Quan hệ Đối tác Chiến lược và các mối quan hệ nhân dân mạnh mẽ.

Australia và Việt Nam đang hướng tới nâng cấp mối quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Động thái này phản ánh mức độ tin cậy và tham vọng chiến lược giữa hai nước, đồng thời đưa Australia vào nhóm đối tác thân thiết nhất của Việt Nam.

Hai bên khẳng định Australia và Việt Nam cùng chia sẻ cam kết vì một khu vực hòa bình và thịnh vượng, cùng tham vọng thúc đẩy thương mại và đầu tư bao gồm tạo công ăn việc làm ở cả hai nước, và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch.

“Australia và Việt Nam chia sẻ mối quan hệ chặt chẽ và tầm nhìn về một khu vực ổn định, hòa bình, kiên cường và thịnh vượng. Tham vọng nâng cao các mối quan hệ chính thức của hai nước là sự phản ánh hợp tác ngày càng sâu rộng giữa hai bên trong các vấn đề quan trọng gồm kinh tế, khí hậu và chiến lược. Tôi mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ Australia - Việt Nam khi hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023”, Thủ tướng Albanese cho hay.

Hai bên đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và nhắc lại cam kết đối với vai trò trung tâm của ASEAN và một khu vực hòa bình, thịnh vượng, ổn định và tôn trọng chủ quyền. Hai bên tái khẳng định các tranh chấp trong đó có tranh chấp ở Biển Đông cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, theo luật pháp quốc tế mà đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982); tái khẳng định cam kết về tự do hàng hải và hàng không; xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Sau cuộc hội kiến với Thủ tướng Albanese, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ gặp các bộ trưởng cấp cao và lãnh đạo đảng đối lập trong chuyến thăm Canberra trước khi bay tới Melbourne để thảo luận về chương trình tăng cường quan hệ kinh doanh và giáo dục giữa hai bên.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong nhận định “Việt Nam là đối tác, người bạn thân thiết của Australia tại Đông Nam Á. Hai nước đang hợp tác chặt chẽ để tăng cường hợp tác về biến đổi khí hậu, mở rộng các cơ hội kinh tế và thương mại, đồng thời làm sâu sắc thêm mối quan hệ nhân dân lâu đời giữa hai nước. Hai bên chia sẻ lợi ích chiến lược trong một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng mà ASEAN là trung tâm".

Việt Nam và Australia hiện là thành viên của ít nhất 3 thỏa thuận thương mại tự do (FTA) gồm Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA), Hiệp định CPTPP và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Vào năm 2021, giá trị thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Australia đã lần đầu tiên đạt 12,4 tỉ USD, tăng 49% so với năm 2020. Con số này đưa Việt Nam lên vị trí thứ 12 trong danh sách các đối tác thương mại lớn nhất của Australia, và Australia cũng là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Việt Nam. Giá trị vận tải hàng hóa của Việt Nam sang Australia đã đạt hơn 4,45 tỉ USD vào năm 2021, tăng hơn 23% so với năm 2020.

Tính tới cuối năm 2021, Australia có khoảng 550 dự án đầu tư FDI tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư gần 2 tỉ USD. Australia hiện là nhà đầu tư lớn thứ 19 tại Việt Nam.

Minh Thu