Siêu UAV Dực Long khắc phục hậu quả mưa lớn ở Hà Nam, Trung Quốc

Những ngày gần đây, tỉnh Hà Nam ở miền trung của Trung Quốc hứng chịu lượng mưa lớn và thông tin liên lạc ở nhiều khu vực bị gián đoạn. Để khẩn cấp giải quyết tình trạng này, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã nhanh chóng phối hợp với Quân đội nước này để giải quyết tình hình.

Mưa lớn tại tỉnh Hà Nam đang gây ra những thiệt hại nặng nề. Nguồn: Sina.

Hôm 21/7 Quân đội Trung Quốc đã điều động máy bay không người lái (UAV) Dực Long đến Hà Nam và hoạt động ở khu vực bị gián đoạn liên lạc của thị trấn Mễ Hà. UAV đã sử dụng trạm liên lạc di động gốc được lắp đặt trên máy bay để thực hiện phát sóng tín hiệu ổn định trong một phạm vi khoảng 50 km vuông.

Được biết, kể từ ngày 16/7, nhiều khu vực của Hà Nam đã phải hứng chịu những trận mưa lớn liên tục và hiếm có trong lịch sử. Trịnh Châu, trung tâm của những trận mưa lớn, đã trở thành một “đầm lầy”.

Mạng lưới giao thông đường sắt, hàng không, thông tin liên lạc của tỉnh này đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hàng chục hồ chứa đã vượt quá mực nước hạn lũ, an toàn tính mạng và tài sản bị đe dọa.

Số liệu quan trắc mới nhất của Cục khí tượng tỉnh Hà Nam cho thấy, từ 8h ngày 17 đến 9h ngày 21/7, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một đợt mưa lớn kéo dài liên tục hiếm có trong lịch sử, các nơi trong tỉnh có mưa to đến rất to và khu vực miền Trung có mưa to đến rất to.

Mưa lớn bất thường xảy ra ở Trịnh Châu, Khai Phong, Lạc Dương, Tân Hương, Tiêu Tác, Hứa Xương và Châu Khẩu. Lượng mưa trung bình của toàn tỉnh là 150,5 mm. Có 2.607 trạm mưa có lượng mưa trên 50 mm, trong đó 1.691 trạm lớn hơn 100 mm và 361 trạm lớn hơn 250 mm.

Theo các chuyên gia khí tượng tỉnh Hà Nam, đợt mưa lớn này có đặc điểm là lượng mưa tích lũy lớn, thời gian kéo dài, lượng mưa ngắn hạn mạnh, lượng mưa cực đoan nổi bật. Trong số đó, lượng mưa hàng ngày của 10 trạm khí tượng quốc gia, bao gồm Trịnh Châu, Tung Sơn và Tân Mật đã vượt quá giá trị cực đoan kể từ kỷ lục khí tượng.

UAV Dực Long của Trung Quốc. Nguồn: Sina.

Trước tình hình này, Quân đội Trung Quốc đã được huy động để tham gia cứu trợ, khắc phục hậu quả lụt lội. Ngoài lực lượng bộ binh tham gia cứu trợ, các phương tiện giám sát, hỗ trợ từ trên không cũng được huy động. Trong đó Dực Long là một trong những siêu UAV lần đầu tiên được triển khai để cứu trợ lũ lụt.

Nhìn từ bên ngoài, Dực Long có hình dáng tương tự MQ-1 Predator của Mỹ, nhưng có kích thước lớn hơn nhiều. Sải cánh của Dực Long lớn hơn 20m, trong khi đó máy bay Mỹ là 14m. Tất cả những phần còn lại tương tự như nhau, một động cơ đẩy cánh quạt phía sau máy bay, sống ghép 2 nửa thân công nghệ stealth.

Nhưng đặc biệt hơn, có thể Dực Long có khả năng tàng hình rất tốt do cấu trúc thiết kế của máy bay sử dụng nguyên liệu là các loại composit khác nhau. UAV này được thiết kế để tiến hành các hoạt động trinh sát, nhưng cũng có thể mang vũ khí có điều khiển.

UAV Dực Long là sản phẩm của tập đoàn sản xuất máy bay Thành Đô của Trung Quốc sản xuất, có thể hoạt động 20 tiếng liên tục với tầm bay lên đến 4.000 km. UAV Dực Long có thể mang được 4 loại vũ khí: tên lửa không đối đất BA-7; bom dẫn đường bằng laser YZ-212; bom chống bộ binh YZ-102A và bom có điều khiển LS-6 nặng 50 kg.

UAV Dực Long chỉ có giá khoảng 1 triệu USD (6,2 triệu nhân dân tệ), trong khi đó, máy bay không người lái MQ-9 Reaper do Mỹ nghiên cứu chế tạo bán với giá khoảng 30 triệu USD (186 triệu nhân dân tệ).

Clip UAV Dực Long khắc phục sự cố thông tin liên lạc tại nhiều khu vực:

