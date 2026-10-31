Quán quân Samsung Solve for Tomorrow (SFT) 2026 đã lộ diện

Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026 đã lan tỏa tới 34 tỉnh thành trên cả nước, thu hút hơn 1.800 trường THCS và THPT tham gia với 2.900 bài dự thi. Đây là số lượng bài dự thi được ghi nhận cao nhất kể từ khi chương trình được triển khai tại Việt Nam từ năm 2019.

Tại Vòng Chung kết Cuộc thi, Top 17 đội thi xuất sắc nhất đã mang đến những giải pháp công nghệ mang tính ứng dụng cao, giải quyết trực diện các bài toán thực tế của cộng đồng.

Các đề tài tập trung vào các lĩnh vực then chốt: Phát triển Môi trường bền vững thông qua công nghệ; Kết hợp Thể thao và Công nghệ nhằm thay đổi xã hội (hướng tới giáo dục và phát triển tương lai); Ứng dụng công nghệ nhằm phát triển Xã hội bền vững.

Các đội thi thuyết trình dự án. Ảnh: Thái Bảo

Hội đồng Giám khảo đánh giá cao Top 17 không chỉ bởi tư duy công nghệ hiện đại mà còn ở tính nhân văn sâu sắc bởi các các giải pháp được các em phát triển bằng cách đưa công nghệ vào giải quyết những vấn đề gần gũi liên quan đến giáo dục, sức khỏe, an toàn và môi trường, hướng đến đối tượng là học sinh, người nông dân và cộng đồng địa phương.

Qua các mô hình, sản phẩm, các em học sinh đã chứng minh rằng, sáng tạo không chỉ dừng lại ở những giải pháp công nghệ, mà sáng tạo là để phụng sự cộng đồng.

Theo nhận xét của Hội đồng Ban giám khảo tại Vòng Chung kết, các giải pháp đã có mức độ hoàn thiện hơn đáng kể so với Vòng Phát triển sản phẩm.

Phần thể hiện trực tiếp của các em học sinh tại vòng thi này cho thấy các em có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như thấu hiểu công nghệ và sản phẩm mà đội thi của mình phát triển.

Kết quả chung cuộc, 2 giải nhất thuộc về:

Đội thi NOVARISE – trường TH&THCS FPT Đà Nẵng (Đà Nẵng) với dự án “Nẹp cánh tay robot trị liệu - REHAB Play Arm” (Bảng A).

Đội thi CDTD – trường THPT FPT Cần Thơ (Cần Thơ) với dự án “CDGuard: Hệ thống AI-IoT cảnh báo sớm nguy cơ Cadimi khả dụng và hỗ trợ ra quyết định cải tạo đất trồng sầu riêng tại Đồng bằng sông Cửu Long.” (Bảng B).

Mỗi giải gồm 30 triệu đồng tiền mặt cho toàn đội và sản phẩm Samsung trị giá 30 triệu đồng cho mỗi thành viên (bao gồm thí sinh và giáo viên hướng dẫn).

Đồng thời, hai trường có đội giành giải Nhất còn được Samsung tài trợ một phòng học STEM Lab trị giá 60.000 USD dành cho mỗi trường.

Hai giải nhất chung cuộc. Ảnh: Thái Bảo

Ban Tổ chức đồng thời trao 2 giải nhì, 4 giải ba và 9 giải triển vọng. Bên cạnh đó, 10 tỉnh/thành phố và 20 trường tiêu biểu cũng được Ban tổ chức vinh danh ở hạng mục Giải thưởng Phong trào Samsung Solve for Tomorrow 2026 với thành tích nổi bật trong hoạt động đào tạo trực tuyến của cuộc thi năm nay.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Trung Hiếu, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính cho biết: “Với vai trò là hạt nhân thúc đẩy Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Quốc gia, NIC cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và toàn diện hơn nữa với Samsung trong các mùa giải Solve for Tomorrow tiếp theo: Chúng tôi sẽ cùng Samsung không ngừng mở rộng độ phủ, mang các chương trình đào tạo STEM, AI và Bootcamp đến với nhiều trường học hơn nữa, để những con số của các mùa giải sau sẽ ngày càng ấn tượng và vượt qua những kỷ lục của năm nay.”

Ông cũng nhấn mạnh về cam kết đồng hành lâu dài của NIC với cuộc thi thông qua việc nối dài hành trình cho những sản phẩm xuất sắc tại Samsung Solve for Tomorrow.

NIC sẵn sàng mở rộng Mạng lưới Chuyên gia và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam trên toàn cầu để kết nối, cố vấn, giúp các ý tưởng của các em học sinh tiếp tục được hoàn thiện, ứng dụng thực tế tại địa phương, và xa hơn nữa là hỗ trợ thương mại hóa ra thị trường nếu sản phẩm có tiềm năng.

Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, ông Na Ki Hong chia sẻ: “Khi nguồn lực công nghệ cùng triết lý giáo dục toàn cầu của Samsung hòa cùng tầm nhìn, sứ mệnh và vai trò dẫn dắt của NIC, chúng ta đã tạo nên một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững chắc.

Sự kết hợp này không chỉ nâng tầm quy mô cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow, mà còn mở ra những cơ hội trải nghiệm, học hỏi và vươn xa tốt nhất cho hoc sinh Việt Nam.

Samsung cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, các thầy cô và nhà trường, để luôn là chiếc cầu nối vững chắc, nâng cánh cho những ước mơ công nghệ của tuổi trẻ Việt Nam được bay cao và bay xa hơn nữa.”