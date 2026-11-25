Báo cáo giám sát năm 2026 của Gaia ghi nhận cây mắm đang phát triển trên bãi bồi, một phần diện tích đã được phân loại là “thành rừng”, và công tác chăm sóc, bảo vệ, theo dõi tái sinh vẫn tiếp tục được duy trì.

Ghi nhận bước tiến của rừng tái sinh

Chương trình được triển khai trên vùng bãi bồi thường xuyên ngập triều. Khi bắt đầu thiết kế khoanh nuôi, khu vực này được ghi nhận chủ yếu là đất trống, chỉ có cây mắm tái sinh thưa thớt. Thay vì trồng cây trực tiếp, chương trình thúc đẩy tái sinh tự nhiên từ những quả mắm sẵn có. Mọc lên ngay tại chỗ, cây non có điều kiện phát triển phù hợp với độ mặn, dòng chảy và nền bùn của khu vực, dù vẫn cần được tiếp tục theo dõi. Khi cây trưởng thành, rễ cây có thể góp phần giữ phù sa và tăng khả năng chống chịu với điều kiện thủy triều tại địa phương. Để giữ quả mắm lại trên bãi bồi, chương trình sử dụng hàng rào, lưới chắn và cải tạo bờ đất, qua đó bảo vệ cây con trước thủy triều cùng các yếu tố tự nhiên khác trong quá trình phát triển.

Chương trình khoanh nuôi rừng ngập mặn tại Cà Mau ghi nhận những kết quả bước đầu sau nhiều năm triển khai.

Chương trình được thực hiện qua 3 giai đoạn trong 3 năm (2022, 2023 và 2024), mỗi giai đoạn khoanh nuôi 40 ha, nâng tổng diện tích bãi bồi được khoanh nuôi lên 120 ha. Hằng năm, Gaia, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau và đại diện BAT Việt Nam cùng theo dõi, ghi nhận mức độ sinh trưởng của từng khu vực để triển khai các hoạt động hỗ trợ cần thiết cho quá trình tái sinh tự nhiên.

Gaia theo dõi quá trình này bằng cách kết hợp giải đoán ảnh vệ tinh với khảo sát hiện trường, đo đếm trên các ô tiêu chuẩn đại diện (tối thiểu 1.000 m²) thay vì đo toàn bộ 120 ha. Theo báo cáo giám sát tháng 6/2026, diện tích “thành rừng” đạt 14,9 ha (khoảng 12% trong tổng số 120 ha), tăng so với mức 6,4 ha trong các bảng số liệu năm 2025; 10,4 ha thuộc nhóm “sắp thành rừng” và 94,7 ha (khoảng 79%) thuộc nhóm “đất trống”.

Gaia cũng ghi nhận khoảng 339.542 cây tại ba khu khoanh nuôi, so với mục tiêu 72.000 cây mà chương trình đặt ra cho năm 2026. Như vậy, phần lớn diện tích vẫn đang ở giai đoạn đầu của quá trình tái sinh, và việc mở rộng diện tích thành rừng sẽ cần thêm thời gian cùng sự chăm sóc, bảo vệ và theo dõi liên tục.

Tại những khu vực cây còn non, phân bố chưa đồng đều và chịu tác động của sóng, dòng chảy hoặc xói lở, công tác chăm sóc và bảo vệ tiếp tục được duy trì để hỗ trợ quá trình tái sinh.

Theo dõi định kỳ, duy trì điều kiện tái sinh

Bên cạnh giám sát sinh trưởng, các báo cáo ghi nhận hoạt động tuần tra bảo vệ được duy trì 4 lần/tháng, còn hàng rào, lưới chắn và bảng biểu được kiểm tra hằng quý để nắm hiện trạng và phục vụ công tác bảo trì.

Quá trình tái sinh rừng ngập mặn tại Cà Mau đòi hỏi thời gian và sự kiên trì trong công tác chăm sóc, bảo vệ.

Ngoài tuần tra, Gaia và Vườn Quốc gia còn tu bổ hàng rào, lưới chắn và làm bờ đất để giữ quả mắm lại trên bãi bồi, tạo điều kiện cho cây con tái sinh tự nhiên. Qua đó, chương trình hướng tới hỗ trợ những điều kiện cần thiết cho rừng ngập mặn phát triển; các tác động đối với sự ổn định của bãi bồi, việc bảo vệ bờ biển hay môi trường sống của các loài thủy sinh vẫn cần được theo dõi riêng trong phạm vi dự án.

Theo báo cáo năm 2024 của Gaia, khu vực đệm quanh vùng dự án có khoảng 48.555 nhân khẩu thuộc 11.370 hộ gia đình tại 4 xã, với sinh kế chủ yếu dựa vào nuôi trồng và khai thác thủy sản địa phương như tôm, cua, cá. Song song với các giải pháp kỹ thuật, công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng cũng được chú trọng. Nhằm tránh làm tổn thương lớp cây non đang phát triển trên bãi bồi, chương trình khuyến khích bà con tạm thời hạn chế đi lại, đánh bắt trong phạm vi các ô khoanh nuôi. Khi diện tích rừng tiếp tục phát triển ổn định theo thời gian, các cộng đồng cư dân lân cận kỳ vọng sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ nguồn thủy sản tự nhiên tại khu vực.

Hoạt động này là một phần trong chuỗi chương trình bảo vệ môi trường tại địa phương mà BAT Việt Nam tham gia phối hợp thực hiện từ năm 2022 đến nay.

Phương Dung