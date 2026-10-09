Mở rộng cửa phòng thí nghiệm đón bài toán từ doanh nghiệp

Đây là chiến lược trọng tâm được Học viện Nông nghiệp Việt Nam đưa ra nhằm thắt chặt liên kết với cộng đồng doanh nghiệp.

Chiều ngày 9/10, tại Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức hội nghị "70 năm - Học viện Nông nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp cùng kiến tạo tương lai".

Sự kiện quy tụ đông đảo các nhà khoa học, đại diện cơ quan quản lý cùng cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Doanh nghiệp là cầu nối biến tri thức thành sản phẩm

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhấn mạnh giá trị của một trường đại học không chỉ dừng lại ở tri thức được tạo ra, mà quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa tri thức đó thành nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghệ tiên tiến, sản phẩm thực tế và những đóng góp thiết thực cho xã hội.

GS.TS. Nguyễn Thị Lan phát biểu tại hội nghị

Theo GS.TS. Nguyễn Thị Lan, doanh nghiệp đóng vai trò là cầu nối đặc biệt quan trọng trong toàn bộ quá trình này.

Sự đồng hành của doanh nghiệp giúp hoạt động đào tạo của nhà trường bám sát nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Đồng thời, các đề tài nghiên cứu khoa học sẽ tập trung giải quyết đúng những bài toán cấp thiết đặt ra trong sản xuất, giúp các kết quả nghiên cứu được ứng dụng nhanh chóng, hiệu quả hơn vào thực tiễn.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học, tự động hóa và công nghệ xanh đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, ngành nông nghiệp Việt Nam đang phải đứng trước những yêu cầu ngày càng cao hơn.

Các tiêu chuẩn về sản xuất xanh, giảm phát thải, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, truy xuất nguồn gốc cũng như nâng cao giá trị gia tăng của nông sản không còn là xu hướng nhất thời, mà đã trở thành những yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh của toàn ngành.

Thực tế này đặt ra yêu cầu phải đổi mới toàn diện cả hoạt động đào tạo nhân lực lẫn công tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, trong đó sự tham gia của doanh nghiệp mang ý nghĩa ngày càng quyết định.

Mong nhà trường đưa sinh viên tiếp cận thực tế doanh nghiệp

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng Học viện, ông Nguyễn Khắc Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn DABACO Việt Nam, đánh giá cao vai trò tiên phong của nhà trường trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như các giải pháp khoa học công nghệ cho ngành nông nghiệp Việt Nam.

Theo đại diện doanh nghiệp, trong giai đoạn hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp rất mong muốn nhà trường tăng cường hơn nữa các chương trình đào tạo thực hành, đưa sinh viên tiếp cận môi trường sản xuất thực tế tại doanh nghiệp ngay từ khi còn trên giảng đường.

Việc này giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể bắt tay ngay vào công việc, làm chủ các công nghệ mới mà không mất nhiều thời gian đào tạo lại.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đề xuất Học viện đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu các đề tài mang tính ứng dụng cao, giải quyết trực tiếp các bài toán về dịch bệnh, tối ưu hóa quy trình chăn nuôi - trồng trọt, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và bảo vệ môi trường.

Đồng tình với các đề xuất này, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam khẳng định sức cạnh tranh của nền nông nghiệp Việt Nam trong thời đại mới ngày càng phụ thuộc chặt chẽ vào chất lượng nguồn nhân lực, khả năng làm chủ các công nghệ hiện đại và năng lực đưa tri thức khoa học vào quy trình sản xuất thực tế.

Bên cạnh đó, tinh thần của Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng với Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã đặt ra yêu cầu bắt buộc các cơ sở giáo dục đại học phải gắn kết sâu rộng hơn nữa với thực tiễn phát triển của đất nước.

Từ định hướng quan trọng này, Học viện Nông nghiệp Việt Nam xác định cộng đồng doanh nghiệp phải trở thành đối tác chiến lược toàn diện trong cả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, thay vì chỉ dừng lại ở việc tham gia một số hoạt động hỗ trợ riêng lẻ như trước đây.

Nhà trường sẽ chủ động mở rộng cửa giảng đường và phòng thí nghiệm để đón nhận các bài toán thực tế từ doanh nghiệp, cùng bắt tay nghiên cứu và đào tạo ra những thế hệ sinh viên đáp ứng ngay yêu cầu của thời đại.