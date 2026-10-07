iCAUR - tạo khác biệt với công nghệ năng lượng mới và thiết kế ấn tượng

Gây dấu ấn nhờ đột phá từ công nghệ và thiết kế

Thị trường xe năng lượng mới đang hình thành những ngôn ngữ thiết kế ngày càng rõ nét, trong đó nhiều mẫu xe lựa chọn vẻ ngoài tối giản, khí động học để thể hiện tinh thần tương lai. Khi những đặc trưng này ngày càng phổ biến, khoảng cách về ngoại hình giữa các mẫu xe cũng có xu hướng thu hẹp. iCAUR lại chọn một hướng tiếp cận khác, đưa tinh thần của SUV kinh điển vào nền tảng xe năng lượng mới.

Thiết kế vuông vức, hình khối rõ nét là dấu ấn nhận diện của iCAUR, kết hợp tinh thần SUV kinh điển với nền tảng xe năng lượng mới. Ảnh: iCAUR

Dáng xe vuông vức, tỷ lệ khỏe khoắn, các mảng hình khối rõ nét và những đường cắt dứt khoát tạo nên dấu ấn nhận diện không trộn lẫn cho iCAUR tại Việt Nam. Cụm đèn tròn cũng được phát triển theo tinh thần này, gợi nhắc những mẫu SUV kinh điển nhưng được tái hiện bằng công nghệ hiện đại.

Đó là thông điệp “Classic Never Fades” và cũng là cách iCAUR tiếp cận thiết kế mang tính biểu tượng (Classic Design). Thay vì phục dựng một chiếc xe của quá khứ, thương hiệu giữ lại những giá trị có khả năng vượt qua xu hướng như hình khối, tỷ lệ và khả năng nhận diện, sau đó đặt chúng vào một sản phẩm được phát triển cho nhu cầu sử dụng hiện đại. Đây là một phần trong định hướng sản phẩm, giúp iCAUR duy trì bản sắc riêng ngay cả khi bước vào kỷ nguyên xe năng lượng mới.

Cụm đèn tròn và những đường nét dứt khoát tạo nên ngôn ngữ thiết kế mang tính biểu tượng. Ảnh: iCAUR

Có thể thấy, định hướng này hướng tới nhóm khách hàng cao cấp và coi trọng phong cách cá nhân, không tìm kiếm sự khác biệt đơn thuần bằng mức độ phô trương công nghệ. Họ quan tâm đến thiết kế, yêu thích khám phá, đề cao trải nghiệm và muốn chiếc SUV trở thành một phần trong phong cách sống. Với nhóm người dùng này, một chiếc xe có giá trị không chỉ ở khả năng di chuyển, mà còn ở cách nó phản ánh gu thẩm mỹ và lựa chọn của chủ nhân.

Ba trụ cột định hình cách iCAUR phát triển tại Việt Nam

Đằng sau Thiết kế mang tính biểu tượng (Classic Design) còn là hai trụ cột khác định hình cách iCAUR phát triển sản phẩm và trải nghiệm: Công nghệ lấy người dùng làm trọng tâm (Thoughtful Technology) và Hệ sinh thái bền vững (Sustainable Ecosystem).

Ba trụ cột rõ nét giúp iCAUR phát triển sản phẩm mạnh mẽ tại các thị trường quốc tế thương hiệu đặt chân đến. Ảnh: iCAUR

Với iCAUR, công nghệ không đơn thuần là danh sách tính năng, mà hướng tới những giải pháp có thể tạo ra giá trị rõ ràng trong quá trình sử dụng, từ vận hành đến những hành trình dài và trải nghiệm khám phá.

Định hướng này được thể hiện qua việc iCAUR phát triển các mẫu xe năng lượng mới gồm xe thuần điện (EV) và xe điện có bộ mở rộng phạm vi hoạt động (REEV), kết hợp với kết cấu thân xe liền khối (unibody). Với REEV, mô-tơ điện đảm nhiệm việc dẫn động, trong khi hệ thống mở rộng phạm vi hoạt động hỗ trợ cung cấp năng lượng khi cần. Cấu hình này giữ đặc tính vận hành của hệ truyền động điện, đồng thời mở rộng tính linh hoạt khi sử dụng trên những hành trình dài, phù hợp với hạ tầng và thói quen của người Việt.

Kết cấu khung gầm liền cũng cho thấy iCAUR không cố tái hiện một chiếc SUV địa hình theo công thức truyền thống. Hệ thống 8 chế độ lái tiếp tục mở rộng khả năng thích ứng của xe với nhiều điều kiện vận hành, từ đường bằng đến các môi trường thử thách hơn như sa mạc, rừng hay núi.

iCAUR kết hợp nền tảng xe năng lượng mới với khả năng thích ứng nhiều điều kiện vận hành thông qua hệ thống 8 chế độ lái. Ảnh: iCAUR

Trong khi đó, hệ sinh thái bền vững (Sustainable Ecosystem) mở rộng cách tiếp cận của iCAUR, đảm bảo sự kết nối giữa sản phẩm và trải nghiệm người dùng trong dài hạn. Ba trụ cột vì vậy tạo thành một định hướng thống nhất, xây dựng nền tảng phát triển lâu dài cho thương hiệu tại mỗi nơi đặt chân đến.

Sự kết hợp này còn tạo cho iCAUR một vị trí khác trong nhóm SUV năng lượng mới tại Việt Nam. Đó là khi những chiếc SUV iCAUR vẫn có ngoại hình khác biệt, đồng thời được phát triển trên nền tảng công nghệ mới và gắn với một lối sống đề cao thiết kế, trải nghiệm và tự do khám phá.

V27 sẽ là mẫu xe đầu tiên của iCAUR được phân phối tại Việt Nam trong quý IV/2026. Ảnh: iCAUR

Tại Việt Nam, V27 sẽ là mẫu xe đầu tiên được phân phối trong quý IV/2026, sau đó đến V23. Song song với lộ trình sản phẩm, iCAUR đang xây dựng hệ thống showroom tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh, thành phố lớn, với định hướng chú trọng trải nghiệm riêng tư và cao cấp. Điều này cũng cho thấy sự cam kết gắn bó lâu dài và chu đáo của thương hiệu với thị trường Việt.

Trước thềm ra mắt, iCAUR cũng đưa V27 và V23 tới trải nghiệm cùng truyền thông, đối tác đại lý và khách hàng tiềm năng để lắng nghe phản hồi về thiết kế, công nghệ và nhu cầu sử dụng thực tế tại Việt Nam. Đây cũng là cách thương hiệu kiểm chứng định hướng “New Energy, Classic Design” trong bối cảnh sử dụng thực tế, trước khi chính thức đưa dòng SUV này đến với người dùng Việt Nam.

Thanh Loan