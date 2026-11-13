Ngày 11/11, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn tổ chức sự kiện với chủ đề “Sinh viên đồng hành cùng Dự án Thí điểm Mô hình Phòng chống bệnh dại, phát triển kinh tế bền vững, từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó, mèo ở một số phường tại Hà Nội”.

Chương trình thu hút sự tham gia của gần 500 sinh viên, giảng viên và cán bộ khoa, hướng tới mục tiêu trang bị nền tảng kiến thức, kỹ năng thực tiễn và khơi dậy tinh thần trách nhiệm để mỗi người trẻ trở thành một đại sứ thay đổi hành vi tích cực trong xã hội.

Hướng tới mục tiêu xóa bỏ ca tử vong do bệnh dại

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây từ động vật sang người với tỷ lệ tử vong gần như tuyệt đối khi đã phát bệnh, tuy nhiên hoàn toàn có thể chủ động phòng ngừa.

Hiện nay, mục tiêu quốc gia của Việt Nam là hướng tới không còn ca tử vong ở người do bệnh dại vào năm 2030, đồng hành chặt chẽ cùng chiến lược chung của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Bà Bùi Thị Duyên chia sẻ tại hội nghị với sự tham gia của đông đảo sinh viên. Ảnh: Hạnh Nguyên

Trong chuỗi lây truyền dịch bệnh, hoạt động thu gom, vận chuyển, giết mổ và buôn bán thịt chó, mèo được giới chuyên môn xác định là một trong những khâu tiềm ẩn nguy cơ cao đối với sức khỏe cộng đồng.

Xuất phát từ thực tế đó, Dự án “Thí điểm mô hình phòng chống bệnh dại, phát triển kinh tế bền vững, từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó mèo tại 14 phường ở Hà Nội” đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt từ ngày 24/7/2025.

Dự án do Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội chủ trì thực hiện, với sự đồng hành của Tổ chức Soi Dog Foundation trong vai trò đối tác quốc tế và đơn vị SBCC Vietnam phụ trách hỗ trợ kỹ thuật, truyền thông thay đổi hành vi cùng chuyển đổi sinh kế.

Điểm nhấn của mô hình này là cách tiếp cận theo hướng “Một Sức khỏe” (One Health), kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh với việc hỗ trợ các cơ sở kinh doanh thịt chó, mèo từng bước chuyển sang những ngành nghề an toàn, bền vững hơn thông qua lộ trình ba bước gồm đào tạo nghề, hỗ trợ khởi nghiệp và kết nối thị trường.

Biến tri thức giảng đường thành giải pháp thực tiễn

Trong hành trình thay đổi nhận thức cộng đồng, lực lượng sinh viên được xác định là hạt nhân nòng cốt. Đặc biệt, sinh viên Khoa Thú y, những bác sĩ thú y, cán bộ dịch tễ và chuyên gia phúc lợi động vật trong tương lai, vừa sở hữu nền tảng chuyên môn vững vàng, vừa có khả năng lan tỏa thông điệp tới gia đình, bạn bè và cộng đồng mạng một cách gần gũi, thuyết phục.

Hoạt động lần này tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng là bước tiếp nối thành công của chuỗi chương trình “Sinh viên đồng hành” mà Dự án đã khởi động trước đó, bao gồm cả sự kiện diễn ra tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam vào tháng 12/2025.

Nội dung xuyên suốt chương trình tập trung bàn thảo sâu về phương pháp chuyển hóa từ kiến thức khoa học hàn lâm thành những hành động cụ thể trong công tác phòng, chống bệnh dại và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Phát biểu tại sự kiện, PGS. TS. Bùi Trần Anh Đào, Trưởng khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trang bị năng lực thực hành cũng như sự gắn kết giữa tri thức nhà trường với trách nhiệm xã hội đối với thế hệ trẻ.

Theo bà, các em sinh viên không chỉ học kỹ thuật chuyên môn trong hành trình trở thành bác sĩ thú y mà còn cần chuẩn bị tâm thế của những người tiên phong bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

PGS. TS. Bùi Trần Anh Đào khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường với các tổ chức chuyên môn chính là cầu nối thực tiễn quan trọng để sinh viên biến tri thức trên giảng đường thành những giải pháp thay đổi tích cực cho xã hội.

Đánh giá cao vai trò của thế hệ trẻ, Giám đốc Doanh nghiệp xã hội SBCC Vietnam Bùi Thị Duyên nhấn mạnh: “Để thay đổi một thói quen lâu đời, cộng đồng cần những người truyền cảm hứng vừa am hiểu chuyên môn, vừa gần gũi với đời sống. Lực lượng sinh viên Thú y hội tụ trọn vẹn điều đó: các bạn lan tỏa thông điệp bằng tri thức khoa học, lòng yêu thương vật nuôi và ngôn ngữ tươi trẻ của thế hệ mình. Mỗi Đại sứ sinh viên hôm nay chính là một mắt xích quan trọng, góp phần đưa Hà Nội tiến gần hơn tới mục tiêu không còn ca tử vong vì bệnh dại”.