‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Nhiều ý kiến tại hội nghị nhấn mạnh, liên kết “3 nhà” không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh mới.

Phát biểu khai mạc hội nghị, GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu giáo dục đại học phải gắn chặt với nhu cầu phát triển đất nước, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cũng như thực tiễn của thị trường lao động.

Theo bà Lan, ngành nông nghiệp và môi trường đang đứng trước nhiều thách thức lớn như biến đổi khí hậu, yêu cầu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, cạnh tranh lao động chất lượng cao và áp lực đổi mới công nghệ.

Trong bối cảnh đó, mô hình liên kết “3 nhà” gồm Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp cần được triển khai sâu sắc, thực chất hơn thay vì chỉ dừng ở các hoạt động mang tính hình thức.

“Ba chủ thể cần đồng hành trong toàn bộ quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực”, bà Lan nhấn mạnh.

GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, Nhà nước không thể chỉ ban hành chính sách rồi chờ thực hiện. Nhà trường cũng không thể chỉ đào tạo trong giảng đường, còn doanh nghiệp không thể chỉ đứng ở khâu tuyển dụng lao động sau đào tạo.

Sự phối hợp phải bắt đầu từ xây dựng chương trình học, tổ chức thực tập, nghiên cứu ứng dụng đến chuyển giao công nghệ và sử dụng nhân lực.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Nghị quyết số 71-NQ/TW đã xác định rõ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực then chốt cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị, liên kết “3 nhà” hiện nay không còn là một lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu của quá trình phát triển.

Trong đó, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thông qua xây dựng thể chế, chính sách và môi trường thuận lợi; các trường đại học, viện nghiên cứu là nơi tạo ra tri thức mới, công nghệ mới và nguồn nhân lực mới; còn doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới sáng tạo, nơi ứng dụng công nghệ, thương mại hóa sản phẩm khoa học và mở rộng thị trường.

“Nếu ba chủ thể này không gắn kết chặt chẽ với nhau thì nghiên cứu sẽ khó đi vào thực tiễn; doanh nghiệp thiếu động lực đổi mới công nghệ; còn người dân sẽ khó được hưởng lợi đầy đủ từ các thành tựu khoa học công nghệ”, ông Trị nhấn mạnh.

Từ thực tế quản lý ngành, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tại những địa phương, đơn vị có sự phối hợp hiệu quả giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp thường xuất hiện các mô hình phát triển bền vững, sản phẩm có giá trị gia tăng cao và chuỗi sản xuất có sức cạnh tranh tốt hơn.

Ông cũng cho rằng, trong bối cảnh nông nghiệp đang chuyển mạnh sang mô hình công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp xanh, việc đào tạo nguồn nhân lực phải thay đổi theo hướng gắn chặt với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam đánh giá mô hình liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp cũng như chất lượng nguồn nhân lực.

Theo ông Minh, doanh nghiệp hiện nay không chỉ cần lao động có kiến thức chuyên môn mà còn đòi hỏi kỹ năng nghề nghiệp, khả năng thích nghi với môi trường sản xuất thực tế và tư duy đổi mới sáng tạo. Vì vậy, việc tăng cường các “học kỳ doanh nghiệp” là rất cần thiết.

“Cần đưa sinh viên đến cơ sở sản xuất nhiều hơn để rèn kỹ năng nghề nghiệp, làm quen môi trường làm việc thực tế và hiểu rõ nhu cầu của doanh nghiệp”, ông Minh nói.

Đại diện BAF Việt Nam cho biết doanh nghiệp sẵn sàng tiếp nhận không giới hạn sinh viên thực tập ở nhiều lĩnh vực như chăn nuôi, thú y, kinh tế, công nghệ thông tin, cơ khí công nghệ cao… Đồng thời, doanh nghiệp cũng cam kết hỗ trợ chi phí ăn ở và phụ cấp cho sinh viên trong thời gian thực tập.

Theo các chuyên gia, mô hình hợp tác “3 nhà” nếu được triển khai đồng bộ sẽ giúp rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường lao động ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đây cũng là hướng đi quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.