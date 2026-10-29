Samsung Việt Nam hỗ trợ 16 doanh nghiệp nâng cao năng lực chuyển đổi số

Ngày 28/11, Samsung Việt Nam phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết “Dự án hợp tác phát triển nhà máy thông minh (Smart Factory)” và “Dự án tư vấn khuôn mẫu thông minh (Smart Mold)” khu vực phía Bắc năm 2026.

Sự kiện được tổ chức nhằm tổng kết, ghi nhận và đánh giá toàn diện hiệu quả triển khai thực tế tại 16 doanh nghiệp Việt Nam.

Trong đó, có 10 doanh nghiệp trực tiếp tham gia “Dự án hợp tác phát triển nhà máy thông minh” và 6 doanh nghiệp tham gia “Dự án tư vấn khuôn mẫu thông minh”.

Các đại biểu tham quan xưởng sản xuất tại một doanh nghiệp tham gia dự án Hợp tác phát triển Nhà máy thông minh tại Bắc Ninh

Khởi động từ ngày 7/5, cả hai dự án đều hướng tới mục tiêu đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam trong việc nâng cao năng lực quản lý, tối ưu hóa quy trình vận hành, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số và từng bước tiếp cận mô hình sản xuất thông minh theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong đó, “Dự án hợp tác phát triển nhà máy thông minh” hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực quản trị sản xuất thông qua việc tiêu chuẩn hóa quy trình vận hành, tối ưu hóa nguồn lực và xây dựng nền tảng chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị.

10 doanh nghiệp tham gia chương trình đợt này bao gồm: Công ty Cổ phần Chính xác TCI, Công ty Cổ phần Công nghiệp TCI, Công ty Cổ phần Công nghệ thế hệ mới Hanel PT, Công ty Cổ phần tạo hình cơ khí Việt Nam, và Công ty Cổ phần chế tạo máy Autotech Việt Nam.

Bên cạnh đó, dự án cũng ghi nhận sự hưởng ứng và tham gia tích cực từ các đơn vị sản xuất uy tín khác trong ngành cơ khí và công nghiệp hỗ trợ, khẳng định quyết tâm cải tiến quy trình công nghệ để gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường domestic và quốc tế.

Việc triển khai thành công các chương trình hợp tác tư vấn này không chỉ mang lại những chuyển biến tích cực trong hoạt động quản trị, tối ưu hóa chi phí và nâng cao năng suất cho các doanh nghiệp tham gia, mà còn góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp hỗ trợ tại tỉnh Bắc Ninh nói riêng cũng như toàn khu vực phía Bắc nói chung.

Đây cũng là tiền đề quan trọng giúp các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Samsung trong thời gian tới.