Kích hoạt tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên nông nghiệp

Cuộc thi không chỉ tôn vinh tinh thần khởi nghiệp, khát vọng sáng tạo của sinh viên, mà còn góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp theo hướng năng động, thực chất và hiệu quả.

Từ khi phát động vào tháng 4/2026, Ban Tổ chức đã nhận được gần 100 dự án khởi nghiệp trên mọi miền Tổ quốc.

Qua 2 vòng thi, 6 dự án xuất sắc nhất được lựa chọn vào vòng chung kết. Các dự án được đánh giá cao về chất lượng, tính sáng tạo và khả năng phát triển trong tương lai.

Ban tổ chức trao giải nhất cho cuộc thi

PGS.TS Nguyễn Công Tiệp, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, đổi mới sáng tạo là chìa khóa để nông nghiệp Việt Nam chuyển từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, từ lợi thế về tài nguyên và lao động sang lợi thế về tri thức, công nghệ và thương hiệu.

Từ định hướng đó, Học viện Nông nghiệp Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khởi nghiệp là những động lực quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và đóng góp cho sự phát triển của ngành nông nghiệp và đất nước.

Ông cho rằng, khởi nghiệp nông nghiệp không thể chỉ dừng ở việc tạo ra sản phẩm mới hay thành lập doanh nghiệp, mà phải hướng tới giải quyết các vấn đề thực tiễn, tạo ra giá trị mới, nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Tại cuộc thi năm nay, mỗi ý tưởng, dự án là câu chuyện về sự say mê, sáng tạo, tinh thần dấn thân và mong muốn đóng góp cho nền nông nghiệp Việt Nam.

Ông cam kết tiếp tục xây dựng môi trường thuận lợi hơn nữa cho nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; kết nối chặt chẽ hơn giữa Nhà trường – Nhà khoa học – Doanh nghiệp – Nhà đầu tư – Nhà nước – Người nông dân, qua đó biến tri thức thành công nghệ, công nghệ thành sản phẩm và sản phẩm thành giá trị kinh tế - xã hội.

GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Trao đổi bên lề cuộc thi, GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam gợi mở, khởi nghiệp không nhất thiết là bắt đầu ngay với những điều lớn lao, mà có thể từ những trăn trở, ý tưởng mới để giải quyết vấn đề thường nhật.

GS.TS Nguyễn Thị Lan chia sẻ, điều gì khiến chúng ta mong muốn nhất, trăn trở nhất sẽ khuyến khích chúng ta tìm tòi, sáng tạo mãnh liệt nhất, ý tưởng khởi nghiệp dù nhỏ hay lớn đều đáng quý. Điều đó thể hiện sự năng động, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Kết quả chung cuộc, giải Nhất cuộc thi đã được trao cho dự án: "Viên nén cà phê hoà tan kiểm soát hàm lượng Caffeine"; Giải Nhì thuộc về dự án "EcoPlay - Ứng dụng đo và thưởng cho hành vi xanh đầu tiên tại Việt Nam"; Giải Ba thuộc về dự án "Thương mại sản phẩm tiêu bản nhuộm xương động vật Diaphonized".