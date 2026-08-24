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24/08/2026   21:53 (GMT+07:00)

Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á

Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.

Trường Đại học Giao thông vận tải được lựa chọn là cơ sở giáo dục dẫn dắt trong Đề án phát triển đại học Thủ đô, hướng tới mục tiêu lọt nhóm 150 trường hàng đầu châu Á và nhóm 150 thế giới ở lĩnh vực Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, khẳng định vị thế trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đồng thời phát huy vai trò phối hợp chiến lược của phân hiệu tại TPHCM.

Ngày 20/8, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển cơ sở giáo dục đại học Thủ đô. Đề án phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 2 cơ sở giáo dục đại học nằm trong nhóm 150 trường hàng đầu châu Á.

Trường Đại học Giao thông vận tải nằm trong danh sách 12 cơ sở dẫn dắt, tiếp tục khẳng định uy tín vững chắc. Sự kiện Trường Đại học Giao thông vận tải (UTC) nằm trong danh sách 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt không chỉ khẳng định vị thế và uy tín lâu đời, mà còn ghi nhận vai trò nòng cốt của nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Lộ trình bứt phá của UTC được xác định rõ ràng qua từng mốc thời gian cụ thể. Đến năm 2030, nhà trường đặt mục tiêu vươn lên nhóm 200 trường đại học hàng đầu châu Á theo bảng xếp hạng QS Asia University Rankings.

Đồng thời, ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông thuộc nhóm ngành Kỹ thuật và Công nghệ dự kiến sẽ ghi tên vào nhóm 200 trường đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng QS theo lĩnh vực.

Tầm nhìn này tiếp tục được nâng cao vào năm 2030 khi UTC hướng tới vị trí top 150 châu Á, còn ngành mũi nhọn Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông phấn đấu đạt top 150 thế giới.

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Công viên thành công tại Phân hiệu ĐH Giao thông Vận tải (UTC2) TPHCM

Không dừng lại ở các chỉ số xếp hạng, Đề án định hướng UTC trở thành trung tâm đào tạo tài năng, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và tư vấn chính sách hàng đầu.

Các lĩnh vực then chốt được tập trung phát triển bao gồm giao thông công cộng, đường sắt hiện đại, logistics, giao thông thông minh, hạ tầng xanh và giảm phát thải carbon.

Đây đều là những trụ cột chiến lược mà Việt Nam đang có nhu cầu vô cùng cấp thiết về nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như các giải pháp khoa học công nghệ tiên tiến nhằm phục vụ quá trình hiện đại hóa kết cấu hạ tầng.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên trong giai đoạn 2026-2035, UTC triển khai đồng bộ hàng loạt chương trình và dự án chiến lược.

Trọng tâm của giai đoạn này là nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên, nhà khoa học; đổi mới chương trình đào tạo theo hướng quốc tế hóa và phát triển các chương trình tài năng.

Bên cạnh việc mở rộng hợp tác nghiên cứu quốc tế và thành lập các trung tâm nghiên cứu xuất sắc, nhà trường đẩy mạnh tiếp nhận, giải mã, làm chủ công nghệ.

Đồng thời, UTC chủ động xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, không gian ươm tạo công nghệ, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp và quỹ đầu tư nhằm thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Trong hành trình chiến lược này, Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TPHCM (UTC2) giữ vai trò phối hợp quan trọng trong tổng thể phát triển thống nhất.

Tọa lạc tại khu vực kinh tế năng động phía Nam, UTC2 là đầu mối then chốt để lan tỏa năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng, góp phần đưa thương hiệu UTC vươn tầm khu vực và quốc tế.

Trên cơ sở định hướng, chiến lược phát triển và sự chỉ đạo chung của Trường Đại học Giao thông vận tải (UTC), Phân hiệu của Trường tại TPHCM (UTC2) sẽ tổ chức triển khai các nhiệm vụ phù hợp với chức năng, điều kiện và thế mạnh của UTC2, tập trung vào những trụ cột như nâng cao chất lượng đào tạo; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; chuyển đổi số và ứng dụng AI; thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; tăng cường hợp tác doanh nghiệp; mở rộng hợp tác quốc tế; phát triển đội ngũ; nâng cao chất lượng quản trị và xây dựng môi trường đại học hiện đại, xanh, thông minh.

Đặc biệt, trong bối cảnh khu vực phía Nam đang đẩy mạnh đầu tư hệ thống đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao, logistics, cảng biển, hàng không, giao thông thông minh và hạ tầng đô thị, UTC2 có điều kiện thuận lợi để trở thành cầu nối giữa năng lực khoa học - công nghệ và đào tạo của UTC với nhu cầu phát triển thực tiễn của khu vực phía Nam.

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