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15/07/2026   21:13 (GMT+07:00)

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Chiều 15/7, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về công tác cán bộ. 

Theo Quyết định số 2025/QĐ-BNNMT ngày 28/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhiệm kỳ 5 năm.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị cho biết, việc kiện toàn đồng bộ đội ngũ lãnh đạo Học viện thể hiện sự thống nhất trong công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị đại học, phát huy hiệu quả cơ chế tự chủ và tạo nền tảng để Học viện phát triển trong giai đoạn mới.

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Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị trao quyết định bổ nhiệm cho GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: Sỹ Điền 

Theo Thứ trưởng, các cán bộ được bổ nhiệm đều được đào tạo bài bản, trưởng thành từ thực tiễn, có năng lực chuyên môn, uy tín nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao. Việc bổ nhiệm không chỉ ghi nhận quá trình cống hiến mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác lãnh đạo, quản lý.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị kỳ vọng Học viện tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của Việt Nam, đồng thời hướng tới mục tiêu trở thành đại học nghiên cứu hiện đại, có năng lực cạnh tranh quốc tế, từng bước đạt trình độ tiên tiến trong khu vực về nông nghiệp, môi trường và phát triển nông thôn.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, mục tiêu này cần được khẳng định bằng chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, mức độ quốc tế hóa và những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành và đất nước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS.TS Nguyễn Thị Lan cho biết, trong nhiệm kỳ mới, Học viện sẽ ưu tiên nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị thay vì chỉ mở rộng quy mô; tiếp tục phát huy truyền thống gần 70 năm, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác quốc tế và gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học với chuyển giao công nghệ phục vụ thực tiễn.

Theo GS.TS Nguyễn Thị Lan, chất lượng người học, các công trình khoa học và những đóng góp cho xã hội mới là thước đo giá trị của một trường đại học.

Vì vậy, Học viện sẽ tiếp tục xây dựng môi trường học thuật dân chủ, chuyên nghiệp và đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên, nhà khoa học, viên chức và người học phát huy năng lực, đóng góp cho sự phát triển của Học viện và ngành nông nghiệp.

Khẳng định phía trước còn nhiều thách thức, GS.TS Nguyễn Thị Lan cam kết cùng tập thể Học viện phát huy truyền thống, tăng cường đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm, tạo dựng những giá trị mới bằng các kết quả cụ thể, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn mới.

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