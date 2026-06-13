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13/06/2026   11:44 (GMT+07:00)

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Bước đi chiến lược cho ngành đường sắt Việt Nam

Ngày 12/6, Trường Đại học Giao thông vận tải (UTC) phối hợp cùng Sở Xây dựng TPHCM và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo Quốc tế “Công nghệ Đường sắt Hiện đại – ISART 2026”.

Sự kiện được diễn ra ngay tại Phân hiệu của trường ở TPHCM trong bối cảnh đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị đã được Chính phủ chính thức xác định là một trong 10 lĩnh vực công nghệ chiến lược quốc gia đến năm 2045.

Phát biểu tại hội thảo, PGS. TS Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường ĐHGTVT, cho biết làm chủ công nghệ đường sắt hiện đại không đơn thuần là xây dựng các tuyến đường mới, mà phải làm chủ chuỗi công nghệ tích hợp đa ngành ở trình độ rất cao: từ xây dựng, phương tiện, điều khiển, thông tin, tín hiệu, an ninh mạng cho đến khai thác, vận hành. 

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Hội thảo thu hút nhiều nhà khoa học tham gia. Ảnh: Thiều Trung 

Đi cùng với đó là nhiệm vụ đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng tiếp nhận, làm chủ và phát triển các công nghệ đường sắt hiện đại, một cộng đồng khoa học, kĩ thuật gắn kết, năng động và giàu tinh thần trách nhiệm cho hệ sinh thái công nghiệp đường sắt mang bản sắc, năng lực của chính Việt Nam.

Khẳng định vai trò dẫn dắt của trường đại học trọng điểm

ISART 2026 không phải là một sự kiện đơn lẻ mà là một mắt xích trong chuỗi hoạt động khoa học, công nghệ và đối thoại chính sách mà Trường ĐHGTVT cùng các đối tác đã liên tục tổ chức trong nhiều năm qua.

Thông qua việc tổ chức thành công chuỗi sự kiện quốc tế quy mô lớn, UTC tiếp tục khẳng định vững chắc vai trò của một trường đại học kỹ thuật trọng điểm quốc gia.

Nhà trường xác định rõ sứ mệnh và trách nhiệm lớn lao trong việc dẫn dắt đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ trực tiếp cho lĩnh vực đường sắt tốc độ cao và hệ thống đường sắt đô thị hiện đại.

Đồng thời, trường cũng tập trung phát triển nghiên cứu ứng dụng, sẵn sàng giải quyết các bài toán công nghệ phục vụ cho các siêu dự án chiến lược của quốc gia.

Qua đó, UTC thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng để đóng góp nền tảng kỹ thuật vững chắc, hướng tới xây dựng hệ thống giao thông hiện đại, xanh và bền vững cho Việt Nam trong tương lai.

Trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia và nhà khoa học đã tập trung thảo luận chuyên sâu vào sáu chủ đề cốt lõi của ngành nhằm tìm ra những giải pháp đột phá.

Các chủ đề bao gồm công nghệ và kỹ thuật đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị cùng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, kết cấu hạ tầng, thiết kế, xây dựng và khai thác công trình đường sắt.

Bên cạnh đó, hội thảo cũng đi sâu phân tích khía cạnh kinh tế, quản lý và logistics trong lĩnh vực đường sắt, hệ thống tín hiệu, viễn thông và điều hành khai thác, cùng các giải pháp an toàn, bảo trì dự báo và quản lý tài sản hạ tầng đường sắt.

Những ý kiến đóng góp, giải pháp công nghệ và mô hình quản lý được hiến kế tại ISART 2026 sẽ là cơ sở khoa học quan trọng, giúp Việt Nam nhanh chóng tiếp cận và làm chủ công nghệ tiên tiến.

Đây là bước đệm vững chắc để từng bước hiện thực hóa mạng lưới đường sắt tốc độ cao, tạo động lực bứt phá mạnh mẽ cho nền kinh tế đất nước trong kỷ nguyên mới.

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