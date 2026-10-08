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08/10/2026   11:15 (GMT+07:00)

Chubb Life Việt Nam bắt tay Zalopay đẩy mạnh kênh phân phối bảo hiểm số

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) và ứng dụng thanh toán tài chính Zalopay vừa ký hợp tác phân phối Sản phẩm Bảo hiểm Tử kỳ tái tục hàng năm mở rộng trên nền tảng Zalopay.

Hợp tác đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng và đa dạng hóa kênh phân phối số của Chubb Life Việt Nam, giúp khách hàng tiếp cận các giải pháp bảo vệ thuận tiện hơn ngay trên những nền tảng số quen thuộc.

Cùng với sự phát triển của các dịch vụ số, người dùng ngày càng có thể thực hiện nhiều hoạt động trong đời sống hằng ngày trên nền tảng trực tuyến từ thanh toán, chuyển tiền, tiết kiệm. Nắm bắt xu hướng ấy, Chubb Life Việt Nam mong muốn đưa bảo hiểm đến gần khách hàng hơn thông qua các hệ sinh thái số và những điểm chạm quen thuộc. Hợp tác với Zalopay là bước đi cụ thể trong định hướng đó, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận giải pháp bảo vệ tài chính, đồng thời mang đến cho khách hàng trải nghiệm tìm hiểu và tham gia bảo hiểm đơn giản, chủ động và thuận tiện hơn.

Sản phẩm Bảo hiểm Tử kỳ tái tục hàng năm mở rộng đã được phân phối trên Zalopay với tên gọi “Nhà Mình An” và thông điệp “Nhà Mình An, an vui mỗi ngày”. Bảo hiểm tử kỳ là giải pháp bảo vệ trước rủi ro tử vong, giúp khách hàng chủ động tạo lớp bảo vệ tài chính trước những biến cố không lường trước. Với thiết kế đơn giản và mức phí hợp lý, sản phẩm này phù hợp với những khách hàng mong muốn chủ động dự phòng tài chính cho bản thân và tương lai gia đình, đặc biệt khi đang nuôi dạy con nhỏ, chăm sóc cha mẹ hoặc có người thân phụ thuộc vào nguồn thu nhập của mình.

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Chubb Life Việt Nam và Zalopay ký hợp tác, hướng đến trải nghiệm bảo hiểm đơn giản, chủ động và thuận tiện hơn cho khách hàng. 

Điểm nổi bật của “Nhà Mình An” trước tiên nhờ quyền lợi bảo vệ thiết thực. Chi trả 100% Mệnh giá Bảo hiểm trước rủi ro sinh mạng, với số tiền bảo hiểm đa dạng lên đến 1 tỷ đồng dựa trên lựa chọn của khách hàng. Mức phí chỉ từ 13.000 đồng/tháng, giúp khách hàng chủ động lựa chọn giải pháp bảo vệ phù hợp với khả năng tài chính.

Khách hàng có thể lựa chọn đóng phí theo tháng hoặc năm, phù hợp với nhu cầu và kế hoạch tài chính cá nhân. Sản phẩm được tích hợp trên Zalopay, giúp khách hàng dễ dàng tìm hiểu và chủ động tham gia bảo hiểm ngay trên nền tảng thanh toán quen thuộc.

Ông Sang Lee, Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam kiêm Chủ tịch Chubb Life khu vực Đông Nam Á và New Zealand, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng giải pháp bảo vệ tài chính cần đơn giản, thiết thực và dễ tiếp cận. Thông qua hợp tác với Zalopay, chúng tôi kết hợp chuyên môn bảo hiểm của Chubb Life Việt Nam với sự thuận tiện của nền tảng số, giúp khách hàng tiếp cận giải pháp bảo vệ một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Với ‘Nhà Mình An’, khách hàng có thêm một cách thuận tiện để bảo vệ những điều quan trọng trong cuộc sống: gia đình, tương lai và sự an tâm của chính họ”.

Bà Lê Lan Chi, CEO của Zalopay cũng cho biết: “Chúng tôi muốn Zalopay không chỉ là nơi người dùng thực hiện các giao dịch hằng ngày, mà còn là nền tảng giúp họ chủ động chăm lo cho những điều quan trọng trong cuộc sống. Với “Nhà Mình An”, người dùng có thêm một lựa chọn bảo vệ tài chính thiết thực ngay trên ứng dụng Zalopay quen thuộc. Đây là cách chúng tôi tiếp tục kết nối các tiện ích tài chính với nhu cầu thực tế, mang đến trải nghiệm đơn giản, thuận tiện và liền mạch hơn cho người dùng”.

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin về “Nhà Mình An” trên ứng dụng  Zalopay và qua các kênh thông tin chính thức của Chubb Life Việt Nam. 

Hotline (028) 3827 8123

Website: https://onelink.zalopay.vn/d/5919306899939610. 

Phương Dung

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