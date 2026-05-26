icon Logo InfoNet
icon Hotline: 0916118822
Icon
Aa Aa

26/05/2026   18:17 (GMT+07:00)

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

Khát vọng đưa khoa học đến thẳng tay người nông dân

Chiều 26/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Khoa học và Công nghệ năm 2026, đồng thời triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ giai đoạn 2026-2030.

Đây là dấu mốc quan trọng nhằm định hình chiến lược phát triển bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu học thuật và thực tiễn đời sống nông nghiệp nước nhà.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 71-NQ/TW xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển chiến lược, vai trò của trường đại học đã có sự thay đổi căn bản.

Trường đại học không chỉ là nơi đào tạo nguồn nhân lực đơn thuần, mà phải trở thành trung tâm sáng tạo tri thức, phát triển công nghệ cao và kiến tạo giá trị thiết thực cho xã hội.

img_2062.jpg
GS.TS Nguyễn Thị Lan phát biểu tại hội nghị

Theo GS.TS Nguyễn Thị Lan, Học viện đang kiên trì theo đuổi hướng đi đưa khoa học "ra khỏi ngăn kéo", hướng tới những sản phẩm cụ thể phục vụ doanh nghiệp, hợp tác xã và sản xuất nông nghiệp.

Nhiều nghiên cứu về giống cây trồng, vật nuôi, chế phẩm sinh học, công nghệ AI, công nghệ gene hay nông nghiệp tuần hoàn của trường đã và đang từng bước được ứng dụng hiệu quả vào thực tế.

“Chúng ta không thể chỉ nghiên cứu để cất trong ngăn kéo. Khoa học công nghệ hôm nay phải đi tới sản phẩm, đi tới doanh nghiệp, hợp tác xã, đồng ruộng và đời sống của người dân”, GS.TS Nguyễn Thị Lan quả quyết.

“Quả ngọt” từ những con số biết nói

Nhờ chiến lược đúng đắn và tinh thần đổi mới sáng tạo không ngừng, công tác nghiên cứu khoa học của Học viện đã gặt hái được nhiều thành tựu lớn, thể hiện sinh động qua các số liệu báo cáo tại hội nghị.

Cụ thể, trong giai đoạn 5 năm (2021-2025), Học viện đã sở hữu bản quyền tài sản trí tuệ đối với 51 sản phẩm khoa học công nghệ. Trong số đó, có 6 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được lưu hành; 10 bằng bảo hộ giống cây trồng.

Đồng thời, các nhà khoa học của trường đã nghiên cứu, tạo ra 20 giống cây trồng mới, 12 tiến bộ kỹ thuật và 3 giống vật nuôi được áp dụng rộng rãi vào sản xuất.

Sự bứt phá mạnh mẽ này tiếp tục được duy trì và khẳng định trong năm 2025. Chỉ tính riêng trong năm này, Học viện có thêm 10 sản phẩm sở hữu trí tuệ và 11 tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) được công bố.

Các nghiên cứu đột phá từ phòng thí nghiệm đã nhanh chóng biến thành những sản phẩm thương mại hóa, trực tiếp giúp nông dân nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

Thay đổi tư duy làm khoa học từ giảng đường ra thực địa

Đằng sau những con số ấn tượng về số lượng sáng chế, bằng bảo hộ chính là một cuộc cách mạng sâu sắc về mặt nhận thức. Đó là sự thay đổi rõ nét trong cách tiếp cận nghiên cứu khoa học của toàn thể đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và sinh viên học viện.

Đặc biệt, không chỉ lãnh đạo nhà trường, nhiều nhóm nghiên cứu cũng đang thay đổi mạnh mẽ cách làm khoa học theo hướng bám sát thực tế sản xuất, lấy hiệu quả đồng ruộng làm thước đo.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Trương Đình Hoài, Phó trưởng Khoa Thủy sản (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) cho biết, định hướng nghiên cứu hiện nay của các nhà khoa học không còn dừng lại ở việc công bố bài báo mà phải giải quyết dứt điểm các vấn đề thực tiễn của người dân và ngành nông nghiệp.

Minh chứng rõ nét là trong nhiều năm qua, nhóm nghiên cứu bệnh thủy sản của Học viện đã trực tiếp xuống các vùng nuôi để hỗ trợ người dân xử lý dịch bệnh kịp thời.

Những chuyến đi thực tế giúp họ nắm bắt dòng chảy hơi thở sản xuất, mang những vấn đề phát sinh ngoài thực tế trở lại phòng thí nghiệm và giảng đường để tiếp tục phân tích, tìm giải pháp căn cơ.

“Một nhà khoa học không chỉ cần công bố quốc tế mà còn phải tạo ra sản phẩm, giải pháp hữu ích cho cộng đồng”, ông Trương Đình Hoài đúc kết lại tư duy làm khoa học vị dân sinh mà tập thể Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang ngày đêm hướng tới.

tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Tin cùng chuyên mục

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp
Học Đường

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.
Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa
Nhịp sống

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.
Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan
Giới trẻ

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.
Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo
Học Đường

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.
Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM
Giới trẻ

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.
'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'
Giới trẻ

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.
Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng
Học Đường

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.
Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29
Học Đường

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.
Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên
Học Đường

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.
Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge
Học Đường

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.
Đọc nhiều
Bình luận nhiều

Đang cập nhật dữ liệu !