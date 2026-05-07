icon Logo InfoNet
icon Hotline: 0916118822
Icon
Aa Aa

07/05/2026   21:43 (GMT+07:00)

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Với lượng tiêu thụ hàng tỷ vỏ hộp giấy mỗi năm, Việt Nam đang sở hữu một kho tài nguyên tái chế đáng kể. 

Thông qua quy trình xử lý hiện đại, các thành phần cấu tạo nên vỏ hộp giấy sẽ được tách lọc và tái sinh: sợi bột giấy chất lượng cao được thu hồi để tiếp tục vòng đời mới, trong khi các thành phần hỗn hợp còn lại được chuyển hóa thành những sản phẩm hữu ích như tấm lợp sinh thái, ván ép chịu lực hay đồ dùng văn phòng phẩm. 

Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ tỷ lệ tái chế hiện nay vẫn chưa tương xứng, khiến nguồn nguyên liệu quý giá này chưa được khai thác tối đa để phục vụ nền kinh tế tuần hoàn. 

Tại TPHCM, một trong những đô thị có mật độ dân cư và lượng phát thải sinh hoạt lớn nhất cả nước, vỏ hộp đựng đồ uống đang trở thành một thách thức đáng kể trong dòng rác thải mỗi ngày.

Dù là loại vật liệu có khả năng tái chế cao, đây lại là nhóm hiện đang có tỷ lệ phân loại tại nguồn thấp. 

Thực trạng này chủ yếu do thói quen phân loại của người dân chưa được thiết lập và hệ thống thu gom chuyên biệt chưa đủ đồng bộ để tạo ra một quy trình khép kín hiệu quả.

Chương trình "Thu gom vỏ hộp giấy trong cộng đồng" do Tetra Pak khởi xướng hiện đang được triển khai thí điểm tại 16 trường học ở TPHCM nhằm giải quyết thực trạng này. 

Bên cạnh các hoạt động nâng cao ý thức trong cộng đồng nói chung, hoạt động này mở rộng trọng tâm sang học sinh, lực lượng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành thói quen thu gom và tái chế ngay từ sớm.

Học sinh đang được hướng dẫn phân loại vỏ hộp sữa tại trường Đinh Tiên Hoàng.jpg
Các em học sinh được hướng dẫn phân loại rác.

Quy trình mà học sinh được hướng dẫn chỉ gói trong 4 bước: Uống sạch - Nhét ống hút- Đóng nắp- Đập dẹt. Mỗi hành động chỉ mất vài giây, nhưng tạo ra sự khác biệt lớn: vỏ hộp được xử lý đúng cách sẽ tiết kiệm không gian chứa đựng và trở thành nguyên liệu có giá trị cho chuỗi tái chế.

Điều làm cho chương trình này khác biệt là cách nó được thiết kế như một vòng lặp hoàn chỉnh: kết nối nhà trường, đội ngũ thu gom và đối tác tái chế thành một chuỗi liên tục, nơi vỏ hộp đi từ tay học sinh đến nhà máy và quay lại phục vụ cộng đồng dưới hình hài những sản phẩm mới.

Trước chương trình "Thu gom vỏ hộp giấy trong cộng đồng", Tetra Pak đã triển khai Chương trình Tái chế Học đường tại Bắc Ninh, Bình Dương, phủ rộng gần 1.200 trường học. Chương trình tiếp tục mở rộng với mục tiêu thu hẹp khoảng cách giữa tiềm năng và thực tế tái chế.

Bà Bùi Duyên, Giám đốc Doanh nghiệp xã hội Truyền thông Thay đổi hành vi hướng tới Phát triển Bền vững Việt Nam (SBCC Vietnam), đơn vị đồng hành triển khai chương trình cho biết, qua chương trình, chúng tôi không chỉ hướng dẫn học sinh phân loại rác mà còn khơi gợi vai trò của các em như những người bảo vệ thành phố.

Bằng các công cụ trực quan như thùng thu gom chuyên dụng, poster và trò chơi tương tác, việc xử lý đúng một vỏ hộp sữa trở thành trải nghiệm đầy cảm hứng thay vì một nghĩa vụ khô khan. 

Sự thay đổi thực sự bắt đầu khi trẻ mang thói quen này về nhà và hướng dẫn lại cha mẹ cách xử lý vỏ hộp. Những tác động nhỏ từ mỗi gia đình sẽ dần lan tỏa ra từng con hẻm, khu phố, tạo nên một cộng đồng sống có trách nhiệm và bền vững với môi trường.

tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

2.200 sinh viên được đào tạo AI, IoT, bán dẫn

2.200 sinh viên được đào tạo AI, IoT, bán dẫn

Giáo dục STEM trở thành xu hướng tất yếu, lan tỏa mạnh trong trường học

Giáo dục STEM trở thành xu hướng tất yếu, lan tỏa mạnh trong trường học

Tin cùng chuyên mục

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng
Nhịp sống

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Đời sống

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Nhịp sống

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Nhịp sống

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Niềm tự hào của người SHB
Nhịp sống

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?
Nhịp sống

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.
‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City
Nhịp sống

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.
Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng
Nhịp sống

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.
Các ‘thánh địa’ du lịch tại Việt Nam có gì đáng trải nghiệm về đêm?
Nhịp sống

Các ‘thánh địa’ du lịch tại Việt Nam có gì đáng trải nghiệm về đêm?

Hoàng hôn buông mở ra những trải nghiệm bất tận cho du khách về đêm. Tổ hợp vui chơi sôi động Da Nang Downtown đến chợ đêm Vui Fest náo nhiệt, các show diễn tại Thị trấn Hoàng Hôn - Phú Quốc… tạo nên một bức tranh du lịch đêm sống động, đầy cảm xúc.
Top trải nghiệm hấp dẫn chưa từng có khi du xuân ở Sun World Ha Long
Nhịp sống

Top trải nghiệm hấp dẫn chưa từng có khi du xuân ở Sun World Ha Long

Đến Sun World Ha Long dịp đầu xuân, du khách không chỉ được hưởng chính sách giá vé hấp dẫn mà còn được tận hưởng nhiều trải nghiệm “chill” hết nấc tại khu “3 Đồi” mới.
Đọc nhiều
Bình luận nhiều

Đang cập nhật dữ liệu !