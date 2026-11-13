Vietcap kỷ niệm 19 năm thành lập, mang đến trải nghiệm mở chuông nhận quà và cơ hội nhận điện thoại Samsung trên Vietcap App. Ảnh: Vietcap

Trong tháng 11, Vietcap triển khai chương trình tri ân kỷ niệm 19 năm thành lập với thông điệp “Mỗi giao dịch, kiến tạo âm vang thịnh vượng”. Khách hàng có cơ hội mở chuông nhận quà, tham gia rút thăm may mắn và quản lý quyền lợi trực tiếp trên Vietcap App.

“Mở chuông đón quà, nhân đôi niềm vui”

Theo Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đến hết tháng 9/2026, cả nước có hơn 14,08 triệu tài khoản chứng khoán, tăng hơn 2,2 triệu so với đầu năm, trong đó trên 99,8% thuộc nhà đầu tư cá nhân. Sự gia tăng này thúc đẩy vai trò của ứng dụng chứng khoán trong giao dịch, quản lý tài sản và chăm sóc khách hàng.

Nhân kỷ niệm 19 năm thành lập, Vietcap triển khai chương trình “mở chuông nhận quà” trên Vietcap App. Khách hàng đáp ứng điều kiện giao dịch được tích lũy lượt tham gia theo giá trị giao dịch. Mỗi lượt mở chuông mang đến phần quà ngẫu nhiên, gồm voucher Phê La, Vietcap Xu, ưu đãi lãi suất trái phiếu, vật phẩm tiện ích và quà tặng kỷ niệm.

Việc tích hợp chương trình trên ứng dụng giúp nhà đầu tư thuận tiện tham gia, theo dõi quyền lợi, đồng thời cụ thể hóa thông điệp “Mỗi giao dịch, kiến tạo âm vang thịnh vượng”.

Tích lũy giao dịch, mở thêm cơ hội nhận thưởng

Chương trình có hai hình thức nhận thưởng dựa trên giá trị giao dịch tích lũy đủ điều kiện. Với hoạt động mở chuông, mỗi 100 triệu đồng giao dịch tương ứng một lượt nhận quà ngẫu nhiên trong 5 lượt đầu; từ lượt thứ 6, mức tích lũy tăng lên 500 triệu đồng/lượt.

Quà tặng gồm voucher Phê La, Vietcap Xu, ưu đãi lãi suất trái phiếu, vật phẩm tiện ích và quà tặng kỷ niệm. Phần quà được tiết lộ sau mỗi lượt mở chuông, mang đến trải nghiệm tương tác thú vị ngay trên Vietcap App.

Ngoài ra, cứ mỗi 3 tỷ đồng giá trị giao dịch tích lũy đáp ứng thể lệ, khách hàng nhận một Vé Vàng tham gia rút thăm may mắn. Giải Nhất là điện thoại Samsung Galaxy Z Fold8 và Giải Đặc biệt là Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra.

Tích lũy Vé Vàng trên Vietcap App, khách hàng có cơ hội trúng điện thoại Samsung trong chương trình tri ân mừng sinh nhật 19 năm. Ảnh: Vietcap

Toàn bộ lượt tham gia và quyền lợi được ghi nhận trên Vietcap App, giúp nhà đầu tư thuận tiện theo dõi và chủ động trải nghiệm chương trình.

Đưa hoạt động tri ân đến gần hơn với trải nghiệm giao dịch

Việc tích hợp hai hình thức nhận thưởng trên Vietcap App giúp khách hàng thuận tiện tham gia chương trình tri ân trong quá trình giao dịch. Qua đó, Vietcap cụ thể hóa thông điệp “Mỗi giao dịch, kiến tạo âm vang thịnh vượng”, đồng thời tăng cường gắn kết với nhà đầu tư nhân kỷ niệm 19 năm thành lập.

Đáng chú ý, chiến dịch còn lan tỏa tinh thần sẻ chia thông qua hoạt động cộng đồng “Nâng tầm cuộc sống, Kiến tạo tương lai”, với tổng giá trị 150 triệu đồng, hỗ trợ các chương trình thiện nguyện dành cho trẻ em mồ côi tại Làng Thiếu niên Thủ Đức. Hoạt động được kết nối với trải nghiệm mở chuông trên Vietcap App, góp phần mở rộng ý nghĩa chương trình tri ân.

Sau 19 năm hoạt động, Vietcap tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm khách hàng. Chương trình là lời tri ân nhà đầu tư đã đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng tới dấu mốc 20 năm thành lập.

Vietcap hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm dành cho nhà đầu tư. Ảnh: Shutterstock

Mỗi giao dịch đều có ý nghĩa. Và trong dịp kỷ niệm năm nay, Vietcap mong muốn những giao dịch ấy tiếp tục mang đến niềm vui, những quyền lợi thiết thực và trải nghiệm đáng nhớ cho khách hàng.

Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết, điều kiện tham gia và thể lệ chương trình trên Vietcap App hoặc các kênh thông tin chính thức của Vietcap.

Vietcap là công ty dịch vụ tài chính hoạt động trong các lĩnh vực môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư, quản lý gia sản và ngân hàng đầu tư. Với 19 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Vietcap cung cấp các giải pháp tài chính phục vụ nhu cầu đầu tư của khách hàng cá nhân và nhu cầu huy động vốn, phát triển kinh doanh của khách hàng tổ chức.

(Nguồn: Vietcap)