6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Sáng 17/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) tổ chức "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025”. TS. Nguyễn Công Tiệp, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cho biết đây là sự kiện thường niên nhằm giúp giúp sinh viên có cơ hội tiếp xúc, thể hiện năng lực bản thân và tìm kiếm cơ hội việc làm đúng chuyên ngành đào tạo tại các doanh nghiệp uy tín.

Ngày hội nhằm thực hiện các mục tiêu, chủ trương chiến lược của Học viện trong định hướng nghề nghiệp, nâng cao năng lực, giới thiệu việc làm cho sinh viên, tiếp tục tăng cường phát triển hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp theo phương châm cùng đồng hành, cùng phát triển.

Ông Tiệp cũng nhấn mạnh, thông qua ngày hội, Học viện mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hoạt động liên kết với doanh nghiệp, nắm bắt kịp thời và tốt nhất nhu cầu thực tế của người học cũng như tiêu chí tuyển dụng lao động của doanh nghiệp.

Kết quả khảo sát việc làm năm 2024, có hơn 97% sinh viên của học viện tìm được việc làm trong vòng một năm sau khi tốt nghiệp.

Trong những năm qua, học viện luôn đóng vai trò là cầu nối hiệu quả giữa sinh viên và doanh nghiệp, với mạng lưới hơn 200 đối tác trong và ngoài nước, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tiếp cận cơ hội việc làm ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Nguyễn Thành Uy, sinh viên Lớp K65 Thú Y B, cho biết, nhờ mạng lưới hợp tác của Học viện và doanh nghiệp, sinh viên VNUA có nhiều cơ hội tiếp cận thực tế thông qua các chương trình học bổng, tham quan doanh nghiệp, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

"Thông qua kết nối của học viện, em đã được tham quan và thực tập tại nhiều doanh nghiệp, bệnh viện lớn nhỏ trong lĩnh vực thú y trên cả nước. Chính từ những trải nghiệm thực tế đó, em học hỏi được nhiều kỹ năng chuyên môn, rèn luyện tác phong làm việc chuyên nghiệp, những hành trang rất quan trọng giúp em tự tin hơn khi bước vào thị trường lao động”, nam sinh bày tỏ.

Ông Trần Văn Khơi, Phó Giám đốc sản xuất Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, cho biết, đây là năm thứ 4 doanh nghiệp tham gia chương trình tuyển dụng tại Học viện.

Là một cựu sinh viên trưởng thành từ mái trường này, ông Khơi khẳng định không khó để nhận ra rằng nhiều công ty đầu ngành trong lĩnh vực nông nghiệp hiện nay đều có đội ngũ nhân lực chủ chốt xuất thân từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam.