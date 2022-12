Cửa hàng kinh doanh hơn 1 tấn ức vịt, cánh gà đông lạnh ở Hà Nội không nguồn gốc

Hơn 1 tấn ức vịt đông lạnh và 180kg cánh gà đông lạnh không có hóa đơn chứng từ, không có căn cứ xác định nguồn gốc

Ngày 1/12/2022, Đội Quản lý thị trường số 22, Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội phối hợp Đội 4 Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an TP Hà Nội và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận Bắc Từ Liêm tiến hành kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh thuộc hộ kinh doanh Quang Định tại địa chỉ số 483 đường An Dương Vương, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm do ông Vũ Văn Định là chủ kinh doanh.

Qua kiểm tra phát hiện cơ sở đang kinh doanh hơn 1 tấn ức vịt đông lạnh và 180kg cánh gà đông lạnh không có hóa đơn chứng từ, không có căn cứ xác định nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ hàng hóa. Đây là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm theo giá niêm yết của cơ sở là: 37.200.000 đồng.

Lô hàng vi phạm có giá trị 37.200.000 đồng. Mức phạt tiền là 25.000.000 đồng, đồng thời buộc tiêu hủy 1.180 kg ức vịt và cánh gà đông lạnh. Đội Quản lý thị trường số 22 đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Càng gần đến Tết Nguyên đán, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vi phạm an toàn thực phẩm càng xảy ra nhiều hơn.

Theo Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả TP Hà Nội (Ban Chỉ đạo 389/TP) cho biết, quý 1/2022, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố vẫn diễn biến phức tạp, nhất là trên môi trường kinh doanh thương mại điện tử và vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Nhất là lợi dụng nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết tăng cao, các đối tượng đẩy mạnh hoạt động buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng và hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua đường hàng không và bưu chính quốc tế cũng được các đối tượng buôn lậu che đậy rất tinh vi qua hình thức bưu kiện hàng hoá là quà tặng, quà biếu… được gửi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.

Theo đó, các mặt hàng tập trung chủ yếu là các loại hàng hóa tiêu dùng có nhu cầu cao như quần áo, đồ điện, điện tử, bánh, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, mỹ phẩm, thuốc tân dược, pháo nổ, thuốc lá…

Trong quý 1/2022, Hà Nội đã phát hiện, kiểm tra 4.675 vụ; xử lý hơn 4.400 vụ, khởi tố 42 vụ đối với 59 đối tượng. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 538,5 tỷ đồng.

Trong số các vụ vi phạm quý I/2022 có 763 vụ hàng cấm, hàng lậu; gian lận thương mại 3.543 vụ; hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ 112 vụ.

PV