Nhóm sinh viên quê Quảng Ninh với chương trình ý nghĩa 'Sưởi ấm vùng than'

Chương trình “Sưởi ấm vùng than: áo ấm mùa đông, than hồng đất mỏ” do các thành viên của đội sinh viên tình nguyện đồng hương tỉnh Quảng Ninh đang theo học tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân khởi sướng, tới nay đã hoạt động được 10 năm và thu hút không chỉ các sinh viên của ĐH Kinh tế Quốc dân quê Quảng Ninh mà còn cả các tỉnh thành khác, sinh viên trường khác cùng tham gia.

Trao đổi với phóng viên Infonet, bạn Phạm Thảo Nguyên (sinh viên năm thứ 3 ĐH Kinh tế Quốc dân) - Đội trưởng đội sinh viên tình nguyện Quảng Ninh cho biết: "Được phát triển và hình thành từ Đội sinh viên tình nguyện đồng hương Quảng Ninh, thành lập từ năm 2002 qua nhiều thế hệ, các anh chị và các sinh viên đã đang theo học tại Hà Nội đã làm được rất nhiều chiến dịch có ý nghĩa. Chiến dịch Mùa hè xanh được 20 năm. Sưởi ấm vùng than và Hành trang sĩ tử hoạt động được 10 năm. Chương trình Trung thu cho em đã được 12 mùa trăng. Bên cạnh đó chúng em còn có những hoạt động tình nguyện thường kỳ ở chùa Pháp Vân, chùa Linh Sơn, Viện huyết học và làng trẻ Birla".

Số lượng sinh viên hoạt động tích cực và thường xuyên trong mỗi nhiệm kỳ khoảng 100 người chủ yếu là sinh viên năm nhất và năm hai quê Quảng Ninh. Vì vậy, những hoạt động của đội luôn được bà con đón chào nhiệt liệt.

Một buổi sinh hoạt của đội sinh viên tình nguyện đồng hương Quảng Ninh, chuẩn bị cho chiến dịch Sưởi ấm vùng cao 2022

Với phương châm "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", bất chấp tiết trời Hà Nội rét căm căm nhưng bằng sức nóng của tuổi trẻ, bằng nhiệt huyết và tinh thần tình nguyện, đội đang chuẩn bị chương trình Sưởi ấm vùng than 2022 - mùa thứ 10 với mục tiêu được giúp đỡ những người dân còn khó khăn trên địa bàn xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh.

Là một địa phương với điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nhất tỉnh với gần 96% bà con thuộc dân tộc thiểu số, Bình Liêu đã ghi dấu chân của Đội sinh viên tình nguyện đồng hương Quảng Ninh 2 lần với Chiến dịch Sưởi Ấm Vùng Than mùa thứ 5, thứ 8 và chuẩn bị là mùa thứ 10.

Là một trong những xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Bình Liêu, Quảng Ninh, xã Lục Hồn đến nay vẫn còn 300 hộ nghèo và hơn 200 hộ cận nghèo với cơ sở vật chất như trường học, bệnh viện,... vô cùng nghèo nàn.

Trong chiến dịch năm 2022 này, đội dự kiến sẽ tặng quà cho 18 hộ gia đình và trao học bổng cho 3 em học sinh tại xã Lục Hồn có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời với những hiện vật như quần áo, sách vở, đồ dùng thiết yếu, đội sẽ tổ chức một phiên chợ miễn phí cho bà con.

Các bạn trẻ đã cùng nhau đi kêu gọi từ thiện tại ngõ Tự Do, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Với lượng quần áo khổng lồ từ các đợt quyên góp, các thành viên trong đội phải thực hiện phân loại.

Những chiến dịch truyền thông, quảng bá và bán hàng nhằm tăng thêm kinh phí cho quỹ từ thiện.

Nhóm thực hiện bán những mặt hàng vô cùng hấp dẫn với giới trẻ như snack, bánh tráng phơi sương, những bông hoa xinh xắn,... để tăng thêm kinh phí cho quỹ từ thiện. Làm việc với mức lương 0 đồng, mệt mỏi có, nản chí có, nhưng trên gương mặt các bạn trẻ luôn nở nụ cười vì biết rằng trước mắt mình là một lợi nhuận "cực khủng” vượt ngoài khuôn khổ vật chất, đó chính là những tiếng cười, những lời cảm ơn của bà con vùng khó khăn.

Số tiền lợi nhuận thu được, Đội sinh viên tình nguyện đồng hương Quảng Ninh chuyển thành những suất học bổng, quỹ tài trợ và trao tận tay những em nhỏ, người dân còn khó khăn tại xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Chiến dịch "Sưởi ấm vùng than" là hành trình của những bạn trẻ với nhiệt huyết và khát vọng cống hiến cho đời sẽ có những khó khăn và thử thách buộc các bạn phải dành nhiều thời gian và công sức để vượt qua, nhưng tin chắc rằng những thử thách đó sẽ là động lực để các bạn cố gắng hết mình hoàn thành nhiệm vụ.

Lam Giang