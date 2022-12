Những người trẻ 'vẽ điều phi thường nhỏ bé'

Các thành viên trong CLB Sài Gòn Trẻ trước giờ xuất phát đi tặng quà cho người vô gia cư.

Nhóm thiện nguyện Sài Gòn Trẻ được thành lập từ năm 2019, hoạt động được 1 năm thì bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nên bị gián đoạn. Tới năm 2022 nhóm bắt đầu hoạt động trở lại và xây dựng kế hoạch hoạt động dài hơi, có tôn chỉ mục đích rõ ràng và thu hút nhiều bạn trẻ tham gia.

Trao đổi với phóng viên Infonet, anh Lê Văn Luân (sinh năm 1997) là trưởng nhóm thiện nguyện cho biết: “Khi đang là sinh viên mình có tham gia một số nhóm hoạt động phát quà từ thiện. Chứng kiến nhiều hoàn cảnh đáng thương mà các nhóm thiện nguyện vẫn không thể giúp hết được, mình đã muốn tự mình đứng lên để phát động phong trào và kêu gọi các bạn trẻ trong trường cùng tham gia”.

Ban đầu có khoảng 20 thành viên là các bạn sinh viên cùng trường với Luân tham gia hoạt động, trực tiếp kêu gọi sự ủng hộ của các mạnh thường quân và tự ủng hộ tiền để trao các phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn trên đường phố TP Hồ Chí Minh.

Vào năm 2022 khi nhóm khởi động lại chiến dịch “Sài Gòn trẻ, vẽ điều phi thường nhỏ bé” đã dần thu hút được đông đảo sự tham gia của các bạn sinh viên, Luân khi này đã là một nhân viên văn phòng nhưng vẫn là thủ lĩnh điều phối các hoạt động của nhóm.

Đêm đêm có những người trẻ tỏa ra khắp các hướng, tặng thức ăn cho những người coi vỉa hè là nhà.

“Sau gần 2 năm hạn chế vì dịch, năm nay chúng mình đã quay lại. Từ ngày còn theo các anh chị tham gia phát quà đêm cho người vô gia cư, nay tụi mình đã có thể tự tổ chức vận động kêu gọi và thực hiện chương trình thiện nguyện này. Hi vọng lan toả nhiều hơn sự đồng cảm đến những mảnh đời kém may mắn hơn” – Luân cho biết.

Giờ đây nhóm đã có 40 thành viên thường xuyên tham gia hoạt động tích cực. Các bạn trẻ kêu gọi người xung quanh ủng hộ tiền mặt, áo ấm, bánh sữa, đồ ăn… Đồng thời nhóm cũng triển khai gây quỹ bằng cách bán hàng, 100% lợi nhuận được chuyển vào quỹ hoạt động của nhóm.

“Cứ mỗi dịp cuối năm, ai cũng nhớ về một mái ấm gia đình nhưng đâu đó còn rất nhiều những hoàn cảnh khắc khổ cùng cực, những mảnh đời ở tuổi xế chiều nhưng ngày đêm vẫn phải lao động vất vả, đôi khi đêm đến có thể họ không có nhà để về. Và cũng có rất nhiều em bé không có bố mẹ.... Vì thế nhóm hướng tới những người lớn tuổi vẫn phải mưu sinh trên đường phố và những em nhỏ mồ côi tại các mái ấm trong thành phố”- anh Luân nói về tâm tư của những người làm thiện nguyện trong nhóm Sài Gòn Trẻ.

Vì thế mỗi năm một lần, nhóm tổ chức chuyến đi tặng quà cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn vào dịp cuối năm và cận Tết.

Hình ảnh những người cần giúp đỡ tại TP. HCM

Anh Luân chia sẻ thêm: “Khi tặng những phần quà là các nhu yếu phẩm, tiếp cận và nói chuyện, nếu gặp những người thực sự khó khăn thì sẽ có bao lì xì may mắn gửi tới các cô chú. Nhóm tụi mình chủ yếu là sinh viên nên không có nhiều tiền để tặng các cô chú. Khi gặp các cô chú chúng em sẽ nói trong các bao lì xì này có mệnh giá khác nhau từ 50 tới 200 nghìn đồng, nếu may mắn cô chú sẽ rút được phần cao nhất. Thực tế bao nào cũng là mệnh giá 200 nghìn đồng hết, thế nhưng chúng em làm vậy để người nhận cảm thấy vui và cảm nhận rằng họ vẫn còn được may mắn trong cuộc sống”.

Dịp cuối năm nay, dự kiến nhóm sẽ phát quà đêm cho các cô chú lớn tuổi vẫn còn phải mưu sinh vất vả vào ngày 6/1/2023 và 8/1/2023. Ngoài ra, nhóm sẽ đi thăm và tặng quà cho các em bé mồ côi cha mẹ tại mái ấm trên địa bàn TP.HCM.

Anh Luân cho biết: "Nhóm sẽ chia thành 4 hướng, cố gắng đi tới những nơi xa, các ngõ ngách nơi ít được các nhóm thiện nguyện chú ý tới. Ban đầu dự định chỉ có 20 thành viên tham gia nên nhóm đặt mục tiêu là kêu gọi được 20 triệu đồng và các phần quà. Tuy nhiên khi phát động phong trào thì số lượng sinh viên tham gia đông hơn nên mục tiêu của nhóm cũng tăng lên là 40 triệu và đã gần đạt được số tiền quyên góp này.

Mình muốn định hướng và lan tỏa tới các bạn trẻ để ai cũng có thể tự đứng lên tổ chức các nhóm thiện nguyện giống mình, bởi thực tế trong xã hội còn có rất nhiều người cần được giúp đỡ. Càng nhiều tấm lòng cho đi càng nhiều người khó khăn được nhận giúp đỡ".

