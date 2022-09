RBC đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã được mệnh danh là quốc gia phổ biến nhất để công dân Nga chuyển đến.

Thổ Nhĩ Kỳ trở thành quốc gia phổ biến nhất để tái định cư

Theo Intermark Real Estate, nhu cầu mua bất động sản ở các quốc gia khác đã tăng 60% từ ngày 19-23/9 so với khoảng thời gian từ ngày 12-16/9. Trong giai đoạn này, số lượng đơn đăng ký ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng gấp 5 lần, ở khu vực Caribe gấp 4 lần. Sự quan tâm của công dân ở các quốc gia này gắn liền với sự hiện diện của chương trình công dân đầu tư hoặc giấy phép cư trú.

Tính từ tháng 1 đến tháng 8/2022, người Nga đã mua 8,1 nghìn bất động sản ở Thổ Nhĩ Kỳ, lên tới 215,14% so với từ tháng 1 đến tháng 8/2021.

Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành quốc gia dẫn đầu về nhu cầu nhà ở của những người Nga. (Ảnh: Shutterstock)

Viktor Sadigov, Tổng Giám đốc, Đối tác điều hành của Nika Estate, ghi nhận sự gia tăng của các yêu cầu và cuộc gọi từ khách hàng tiềm năng. Theo ông Sadigov, mức tăng trưởng lượt quan tâm trong những ngày gần đây được ghi nhận ở hầu hết các điểm đến nổi tiếng.

“Về số lượng yêu cầu đến công ty của chúng tôi trong tháng 9 năm nay, sự quan tâm của người mua so với tháng 9/2021 đã tăng lên ở tất cả các điểm đến chính ở nước ngoài. Ở UAE, chúng tôi ghi nhận mức tăng 4,5 lần, ở Gruzia - 4,0 lần và ở Thổ Nhĩ Kỳ - 2,2 lần”, ông Sadigov dẫn số liệu thống kê.

Chuyên gia Irina Mosheva, nhà quản lý bất động sản của Intermark Real Estate giải thích: “Ngân sách dao động từ 150.000 đến 400.000 USD. Và ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể có được giấy phép cư trú khi mua bất động sản với số tiền 75.000 USD”.

Ông Sadigov nói rằng, sự quan tâm của người Nga đối với thị trường bất động sản Thổ Nhĩ Kỳ là điều đương nhiên. Theo ông Sadigov, chính Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia “trung thành” nhất với việc xin giấy phép cư trú và thậm chí là quyền công dân khi đầu tư vào bất động sản hoặc cho thuê dài hạn.

Bà Mosheva cho biết thêm, trong quý 2/2022, lượng giao dịch mua bất động sản của người Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng gấp 3 lần so với quý 1. Và theo kết quả của quý 3, chuyên gia cho rằng, số lượng giao dịch sẽ có dấu hiệu tăng so với tháng 4-6 năm nay. Tiềm năng đầu tư vào quốc gia này là trên mức trung bình, do có vị trí địa chính trị thuận lợi, khí hậu thoải mái và “lòng trung thành” với người nước ngoài.

“Tất cả những điều này cho phép nhu cầu và giá bất động sản tăng trưởng ở quốc gia phần lớn nằm tại Tây Á này trong tương lai”, bà Mosheva kết luận.

UAE và Gruzia cũng đang có xu hướng

Trong quý 3/2022, các chuyên gia ghi nhận sự gia tăng số lượng giao dịch trong tất cả các lĩnh vực. Bà Mosheva cho hay, với bất động sản ở Dubai, vào tháng 7 và tháng 8, người Nga đã thực hiện nhiều giao dịch hơn 1/3 so với toàn bộ quý 2.

Mất cơ hội mua bất động sản ở các nước châu Âu, người Nga đang định hướng lại tại các thị trường mới. (Ảnh: Shutterstock)

Tăng trưởng như vậy được giải thích là do các khoản đầu tư từ 180.000 USD có thể đạt được “thị thực vàng”. Ông Sadigov cho biết thêm, còn có một chương trình trả góp trong 5 năm từ các nhà phát triển, cho phép bạn giảm giá tham gia vào dự án xuống 10% số tiền đầu tư ban đầu.

Theo ông Sadigov, nhu cầu bất động sản ở Gruzia sẽ tiếp tục tăng trưởng vào cuối năm nay. “Điều này đã được thể hiện rõ ràng khi số lượng yêu cầu tăng lên từ những người mua tiềm năng trong những tuần gần đây và giá cả hợp lý khiến quốc gia này trở nên hấp dẫn đối với người Nga”, chuyên gia này tin tưởng.

Sự quan tâm ngày càng tăng đối với Uzbekistan

Uzbekistan gần đây đã rất phổ biến đối với những người Nga mua bất động sản ở nước ngoài. Theo ông Viktor Sadigov, trong tháng 9 năm nay số lượng đơn đăng ký mua nhà ở nước này đã tăng khoảng 2 lần so với tháng 8.

Xu hướng này được xác nhận bởi Andrey Safronyuk, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Phương Đông, người cũng nói về sự gia tăng gần gấp đôi các đơn hàng.

Chuyên gia lưu ý rằng, khi mua nhà ở tại các tòa nhà mới ở Tashkent, Samarkand và vùng Tashkent, vốn đã được đưa vào vận hành, chi phí tối thiểu đối với người nước ngoài là 180.000 USD, trong khi đối với các khu vực khác là 80.000 USD.

“Công dân Nga mua căn hộ ở Uzbekistan với mục đích đầu tư hơn là để xin giấy phép cư trú. Xét cho cùng, lợi suất khi mua bất động sản ở giai đoạn xây dựng là 10-15% mỗi năm”, ông Safronyuk chia sẻ.

Thanh Bình (lược dịch)