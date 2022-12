Nghệ An: Tập huấn an toàn thực phẩm thuỷ sản cho ngư dân khai thác trên biển

Ngày 09/12/2022, Chi cục Thuỷ sản Nghệ An đã tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm (ATTP) trong sản xuất kinh doanh thuỷ sản và một số nội dung liên quan đến khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Luật Thuỷ sản 2017 cho ngư dân huyện ven biển Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Tham dự tập huấn có đại diện Chi cục Thủy sản, phòng khai thác và PTNL thủy sản (Chi cục Thủy sản Nghệ An) và đại diện các Hội nông dân, hội nghề cá, thuyền viên các xã ven biển Quỳnh Lưu gồm: Quỳnh Nghĩa, Tiến Thuỷ, Sơn Hải, Quỳnh Long, An Hoà, Quỳnh Thọ, Quỳnh Ngọc và Quỳnh Thuận.

Ngư dân cần quan tâm vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản. Ảnh: Việt Hòa

Tại buổi tập huấn, giảng viên đã truyền đạt các nội dung về quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 02-13/2009/BNNPTNT - Tàu cá - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT, Nghị định 115/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt hành chính về an toàn vệ sinh thực phẩm…

Ngoài ra, các giảng viên cũng đã hướng dẫn bà con ngư dân cách bảo quản, vận chuyển và bốc dỡ thuỷ sản trên tàu nhằm đáp ứng điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm từ khi đánh bắt đến người tiêu dùng đảm bảo hợp vệ sinh theo các yêu cầu của tổ chức Y tế thế giới.

Tham gia thảo luận tại lớp tập huấn, bà con ngư dân mong muốn trong thời gian tới Chi cục Thuỷ sản Nghệ An sẽ tổ chức nhiều lớp tập huấn hơn nữa để tuyên truyền, hướng dẫn cho các chủ tàu, thuyền viên hiểu và thực hiện đúng các quy định khi tham gia hoạt động khai thác trên biển.

Trong năm 2022, Chi cục thủy sản Nghệ An đã phối hợp với Phòng NN&PTNT, Kinh tế các huyện, thị, UBND các xã, phường trên địa bàn thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật và các văn bản trong lĩnh vực thủy sản; tuyên truyền về chống khai thác IUU cho các chủ tàu cá, các thuyền viên làm việc trên tàu cá với số lượng hàng nghìn lượt người.

Đã tổ chức và phối hợp tổ chức được 18 lớp tập huấn với gần 3.000 người tham dự. Ngoài ra, phối hợp với các đơn vị tuyên truyền về “Phòng chống dịch bệnh trên tôm nuôi vụ 1”; “Phòng chống nắng cho động vật thủy sản” và “Quản lý thủy sản trong mùa mưa bão”.

Bảo Trâm