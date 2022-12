Ngày 23/11, tại xã Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu), Chi cục Thủy sản Nghệ An phối hợp với Hải đoàn 128 Hải quân tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Với phương châm “Lo cho ngư dân như người thân của mình”, “Giúp đỡ ngư dân là mệnh lệnh của trái tim”, từ năm 2019 đến nay, Hải đoàn 128 Hải quân đã phối hợp với Chi cục Thuỷ sản Nghệ An triển khai Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Hải đoàn 128 Hải quân, Chi cục Thủy sản Nghệ An tặng cờ tổ quốc, tủ thuốc cho ngư dân.

Ngoài công tác tuyên truyền tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, ý thức chấp hành pháp luật trong đánh bắt hải sản, chương trình còn góp phần củng cố niềm tin cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Tại chương trình, Hải đoàn 128 Hải quân cũng đã tiến hành khám, tư vấn sức khoẻ và cấp phát thuốc miễn phí cho 100 ngư dân; tặng 100 suất quà cho các ngư dân tiêu biểu (mỗi suất quà: 01 bao gạo 20kg) và trao tặng cờ Tổ quốc, áo phao và tủ thuốc cho các tàu cá thuộc các xã: Sơn Hải, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Long, Tiến Thuỷ, An Hoà, Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu.

Ngoài ra, bà con ngư dân còn được nghe cán bộ Hải đoàn 128 Hải quân hướng dẫn liên lạc qua đài canh Hải quân Việt Nam, cách xử trí một số tình huống trên biển và phương pháp thông tin, nhận dạng mục tiêu lạ trên biển…

Lực lượng chức năng trao tặng cờ Tổ quốc cho các chủ tàu thuyền và ngư dân ở cảng cá Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai.

Tại chương trình, ông Trần Xuân Nhuệ - Trưởng phòng Khai thác và PTNL Thuỷ sản (Chi cục Thủy sản Nghệ An) đã tuyên truyền cho các đại biểu, ngư dân biết các quy định của Luật Thủy sản về khai thác bất hợp pháp, không báo cáo không theo quy định (khai thác IUU) nhằm khuyến khích ngư dân khai thác có trách nhiệm, không vi phạm các quy định về khai thác IUU góp phần gỡ thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu.

Trong thời gian tới, Hải đoàn 128 Hải quân sẽ tiếp tục phối hợp với Chi cục Thủy sản Nghệ An thực hiện chương trình nhằm tạo điều kiện cho ngư dân yên tâm bám biển, bám ngư trường khai thác thủy sản bền vững, an toàn, đúng quy định của pháp luật để phát triển kinh tế; cùng sát cánh kề vai với bộ đội Hải quân và các lực lượng trên biển bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ Quốc.

Tiếp đến, ngày 17/12/2022, tại Cảng cá phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), Thanh tra - Công an tỉnh Nghệ An đồng hành cùng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An và một số đơn vị tham gia phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Đây là hoạt động bổ ích nhằm khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển đảo trong mỗi trái tim người con đất Việt; cũng là dịp để các đơn vị giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong các hoạt động hướng về biển đảo, gắn kết tình quân dân.

Các đơn vị đã trao cờ Tổ quốc, áo phao tặng các chủ tàu thuyền, ngư dân; tặng quà các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng số tiền, quà trao tặng hơn 85 triệu đồng.

Bảo Trâm