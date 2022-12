Hỗ trợ nhân đạo nghề cá cho ngư dân Nghệ An gặp tai nạn rủi ro

Hàng chục gia đình ở Nghệ An không may gặp tai nạn rủi ro trong quá trình sản xuất trên biển đã được trao tiền hỗ trợ của Quỹ nhân đạo nghề cá Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần, giúp bà con ngư dân sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục vươn khơi, bám biển.

Trong những năm qua tình hình thời tiết diễn biến phức tạp và khó lường, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất trên các vùng biển của bà con ngư dân ở Nghệ An.

Từ tháng 02/2021 đến tháng 6/2022, trên địa bàn Nghệ An đã xảy ra 14 vụ tai nạn tàu cá làm 14 người chết, 06 tàu cháy, chìm thiệt hại tài sản khoảng 30.845.000.000 đồng.

Một tàu cá ở xã Quỳnh Nghĩa (huyện Quỳnh Lưu) bốc cháy dữ dội khi đang neo đậu vào tháng 08/2022.

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-QNĐNCVN ngày 12/7/2022 của Quỹ nhân đạo nghề cá Việt Nam về việc trợ cấp cho ngư dân tỉnh Nghệ An gặp nạn và để kịp thời động viên, hỗ trợ cho các gia đình gặp tai nạn rủi ro khi tham gia sản xuất trên biển. Ngày 23/8/2022, Chi cục Thủy sản Nghệ An đã phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An đến tại địa phương tổ chức trao tiền hỗ trợ của Quỹ nhân đạo nghề cá Việt Nam.

Cụ thể, đoàn đã trao số tiền 70 triệu đồng cho 19 gia đình ngư dân không may gặp tai nạn rủi ro trong quá trình sản xuất trên biển năm 2021-2022 tại các huyện, thị xã: huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai, Cửa Lò.

Tại buổi trao tiền hỗ trợ cho các gia đình ngư dân gặp nạn, ông Nguyễn Doãn Cương - Trạm trưởng trạm bờ (Chi cục Thủy sản Nghệ An) đã động viên, chia sẻ những mất mát, khó khăn với các gia đình bị nạn đồng thời mong chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ cho các gia đình gặp tai nạn rủi ro sớm vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn khơi bám biển, ổn định cuộc sống trong thời gian tới.

Đại diện Chi cục Thủy sản Nghệ An trao tiền hỗ trợ cho các gia đình ngư dân gặp tai nạn rủi ro.

Đây là nguồn động viên tinh thần cần thiết đối với các gia đình bị nạn. Sự quan tâm của các cấp, các ngành đã góp phần tạo niềm tin và chỗ dựa cho bà con ổn định cuộc sống, yên tâm bám biển, phát triển kinh tế.

Trong những năm qua, Chi cục Thủy sản Nghệ An đã phối hợp với các Sở, ban ngành, chính quyền địa phương chỉ đạo, tổ chức sản xuất, khắc phục khó khăn, thúc đẩy kinh tế thủy sản phát triển.

Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền, vận động, giúp đỡ người dân yên tâm sản xuất, khắc phục thiên tai, dịch bệnh. Nhiều chính sách cũng đã được UBND tỉnh Nghệ An cũng ban hành hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Bảo Trâm