Đà Nẵng: 10 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao

Sản phẩm OCOP của Đà Nẵng

Theo đó, có 2 sản phẩm được công nhận đạt 4 sao là cá bò gai khô Bắc Đẩu của Công ty TNHH Bắc Đẩu (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) và sản phẩm yến sào Tiên Sa của Công ty TNHH Yến sào Tiên Sa (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).

Đồng thời, có 8 sản phẩm được công nhận đạt 3 sao gồm: Chả da bao ớt xanh và chả bao tử da bao của hộ kinh doanh Nguyễn Phi Sinh (phường Hòa Khê, quận Thanh Khê); rau ăn lá An An Phát Garden của Công ty TNHH MTV An An Phát Garden (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ); cà phê hạt Quang Linh của hộ kinh doanh Coffee Ánh Linh (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ); bò khô Thu Trang của cơ sở sản xuất bò khô Thu Trang (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ); nấm bào ngư của HTX dịch vụ sản xuất nông nghiệp I Hòa Qúy (phường Hòa Qúy, quận Ngũ Hành Sơn); ngũ cốc mầm cao cấp của hộ kinh doanh cơ sở chế biến nông sản sạch Đô & Gold 37 (phường Hòa Qúy, quận Ngũ Hành Sơn); nước mắm cá cơm Văn Tranh của hộ kinh doanh Trương Văn Tranh (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà); dầu tràm Linh Ứng của Công ty TNHH Đầu tư sản xuất thương mại dịch vụ SHP (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).

Theo đó, kết quả đánh giá, phân hạng 10 sản phẩm trên có giá trị trong 3 năm kể từ ngày công nhận và được UBND thành phố cấp giấy chứng nhận sản phẩm ОСОР.

Năm 2020, Đà Nẵng có 18 sản phẩm được chứng nhận OCOP 3 sao, năm 2021 có 22 sản phẩm. Tính đến nay, Đà Nẵng có 40 sản phẩm được chứng nhận OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 17 sản phẩm đạt OCOP 4 sao và 23 sản phẩm đạt OCOP 3 sao với 36 chủ thể tham gia (10 doanh nghiệp, 6 hợp tác xã và 20 hộ kinh doanh).

Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng Nguyễn Hữu Hạnh cho biết, để hỗ trợ các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm thương mại đặc trưng của thành phố có đầu ra ổn định, từ đó mở rộng quy mô sản xuất, Sở Công Thương đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động xúc tiến thương mại.

Theo đó, năm 2022, thành phố đã tổ chức 10 đợt hội nghị, chương trình kết nối cung cầu hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tìm kiếm thị trường, đầu ra cho sản phẩm.

Đồng thời, thành phố cũng ban hành nhiều chính sách, chương trình, đề án hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm của Đà Nẵng ứng dụng máy móc thiết bị, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. Từ đó, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, quảng bá thương hiệu, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường tiêu thụ.

