“Ngày nay, tất cả các thiết bị quân sự mà chúng tôi đã gửi đến Ukraine là một tổn thất đối với Pháp. Bằng cách chuyển vũ khí hạng nặng mà quân đội cần, chúng ta đang đặt an ninh nội bộ vào tình thế nguy hiểm”, bà Le Pen nói trên CNews.

Theo bà Le Pen, mức độ hỗ trợ mà Paris tìm cách cung cấp không tương ứng với khả năng thực tế và việc khuyến khích những sáng kiến ​​​​như vậy gây nguy hiểm cho khả năng phòng thủ của nhà nước.

Trước đó, hôm 15/11, bà Le Pen đã chỉ rõ trách nhiệm của Pháp trong việc kéo dài cuộc khủng hoảng Ukraine. Bà bà Le Pen nhấn mạnh rằng việc cung cấp vũ khí chỉ làm trầm trọng thêm tình hình, trong khi giải pháp nên là ngoại giao.

Trong khi đó, hôm 1/11, nhà lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron nói với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc điện đàm rằng Paris sẽ giúp Kiev tăng cường khả năng phòng không.

Chính trị gia Pháp kêu gọi ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. (Ảnh: Global Look Press)

Sau đó, vào hôm 19/11, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu, tuyên bố Ukraine đã nhận được 2 hệ thống tên lửa phòng không Crotale NG từ Pháp. Các khẩu đội Crotale NG do Pháp cung cấp có thể cũng sẽ được triển khai ở khu vực phía tây hoặc gần Kiev.

Pháp lần đầu cam kết cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không tầm ngắn hiện đại vào giữa tháng 10. Quốc gia này là một trong những thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đầu tiên cung cấp viện trợ quân sự vũ khí sát thương cho Kiev khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022.

Ông Lecornu nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn: “Mọi thứ chúng tôi hứa, chúng tôi sẽ thực hiện”.

Trong vài tuần qua, Ukraine nhận được một số hệ thống tên lửa phòng không của phương Tây, bao gồm tổ hợp IRIS-T SLM do Đức sản xuất, NASAMS do Na Uy sản xuất, MIM-23 Hawk do Mỹ sản xuất và Aspide 2000 do Italy sản xuất. Nhiều hệ thống phòng không mới được triển khai ở phía tây Ukraine hoặc gần thủ đô Kiev để bảo vệ các khu vực chiến lược và các cơ sở quan trọng.

Tuy nhiên, tất cả các hệ thống phòng không này vẫn không đủ để tổ chức một hệ thống phòng không nhiều lớp, ngăn chặn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga.

Liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine, trong bài phát biểu trực tuyến vào tối ngày 23/11, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã "phóng 67 tên lửa tấn công vào các cơ sở hạ tầng, hệ thống năng lượng và dân thường" Ukraine trong trận tập kích cùng ngày.

Ông Zelensky cũng thông báo Ukraine đang tiến hành khôi phục hệ thống điện, nước sau trận tập kích của Nga.

"Mọi người đang làm việc, cơ quan ứng phó khẩn cấp đang làm việc, kỹ thuật viên năng lượng đang làm việc và chính quyền địa phương cũng vậy. Các mục tiêu đã được đặt ra", ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, tất cả những gì lực lượng Nga đã phá hủy sẽ được xây dựng lại và khôi phục.

"Chúng tôi sẽ khôi phục lại mọi thứ, chúng tôi sẽ vượt qua điều này, bởi vì chúng tôi là dân tộc bất khả chiến bại", ông Zelensky nói thêm.

Ông Zelensky cũng đề nghị tổ chức cuộc họp khẩn của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sau trận tập kích tên lửa của Nga.

Bình Minh (lược dịch)