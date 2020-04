Tối 8/4, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với Ngô Xuân Đình (SN 1992, trú tại xã Hòa Hải, Hương Khê) do đăng tải thông tin sai sự thật trong khu cách ly phòng chống dịch.