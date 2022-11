Công an huyện Ba Vì đẩy mạnh cải cách TTHC, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân

Chiều 17/11, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết: “Thực hiện Đề án số 06/CP phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Ba Vì đã tổ chức tiếp nhận, giải quyết các thủ tục về CCCD và định danh điện tử cho công dân trên địa bàn”.

Ngoài ra, vị lãnh đạo Công an huyện Ba Vì cũng thông tin: “Để phục vụ người dân chu đáo, cơ quan Công an huyện Ba Vì đã khẩn trương thông báo cho người dân bằng loa phát thanh, trên các cổng thông tin điện tử của huyện, về kế hoạch thực hiện Đề án 06. Việc giải quyết về thủ tục làm căn cước công dân, cơ quan công an luôn thực hiện từ thứ Hai đến ngày chủ Nhật tại Phòng tiếp dân của Công an huyện.

Trong giai đoạn cao điểm, việc triển khai tổ công tác lưu động tại xã, thị trấn, các trường THPT trên địa bàn đã rút ngắn được thời gian giải quyết các thủ tục so với trước đây. Đặc biệt với nhiều trường hợp tuổi cao, gia đình chính sách, neo đơn, cán bộ tiếp dân đã trực tiếp đến nhà hướng dẫn, kê khai, làm các thủ tục cấp CCCD”.

Theo vị lãnh đạo Công an huyện Ba Vì, cơ quan công an huyện đã tổ chức các cuộc tọa đàm với nội dung nâng cao văn hóa ứng xử của cán bộ chiến sĩ (CBCS) với hơn 320 lượt CBCS tham dự. Minh chứng cho những kết quả trên, năm qua đã có hơn 30 thư khen, thư cảm ơn của người dân về tinh thần trách nhiệm của Công an huyện trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Những kết quả đạt được đó đã từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân của CBCS Công an huyện Ba Vì.

Anh Nguyễn Đình Cường (ở thôn Cổ Đô, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội) chia sẻ, anh rất cảm động về tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân của các chiến sĩ công an huyện.

Công an huyện Ba Vì trực tiếp đến tận nhà dân hướng dẫn. kê khai làm thủ tục cấp CCCD cho người già yếu, tuổi cao, gia đình chính sách, neo đơn.

Theo anh Cường, cách đây một tháng, mặc dù đã hết giờ làm việc, nhưng để phục vụ tiến độ cấp CCCD cho người già yếu, không thể đi lại, tổ công tác của công an huyện đã vận chuyển máy móc và các vận dụng cần thiết đến tận nhà dân để làm, trong đó có mẹ anh là cụ Nguyễn Thị Oanh (101 tuổi).

“Đó chỉ là một trong rất nhiều việc làm thể hiện tinh thần, ý thức trách nhiệm “Vì nhân dân phục vụ” của CBCS Công an huyện Ba Vì”, anh Cường nói.

Không chỉ riêng anh Cường mà nhiều người dân trên địa bàn huyện Ba Vì cũng cho biết, các anh không quản ngại ngày hay đêm, nắng hay mưa, khi dân cần là có mặt, từ hỏi thăm, động viên đến việc xử lý thủ tục hành chính, trực gác đêm khuya xử lý các vụ việc đột xuất và đồng hành cùng nhân dân địa phương trong các nhiệm vụ chính trị.

Theo vị lãnh đạo Công an huyện Ba Vì, để làm tốt nhiệm vụ được giao, Công an huyện Ba Vì đã đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính mà trọng tâm là thực hiện cơ chế “một cửa” trong đăng ký cấp căn cước công dân, định danh điện tử, đăng ký phương tiện giao thông đường bộ… để góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Công an huyện đã rà soát lại các quy trình để bổ sung, sửa đổi, loại bỏ những thủ tục không cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân theo hướng 3 giảm: giảm thủ tục không cần thiết, giảm thời gian trả kết quả và giảm số lần đi lại của nhân dân.

Cùng với đó, đơn vị còn tiến hành đổi mới và cải tiến các quy trình làm việc, trong đó tiếp tục đổi mới phương pháp tiếp nhận hồ sơ, vừa đảm bảo tính khoa học, vừa chặt chẽ về thủ tục, thông báo niêm yết công khai các thủ tục, biểu mẫu, quy trình, lệ phí và thời gian thực hiện… để nhân dân biết và thực hiện thuận lợi, nhanh chóng.

Đồng thời, đơn vị luôn coi trọng công tác xây dựng lực lượng, bố trí sắp xếp, tăng cường lực lượng chủ chốt để giải quyết các vấn đề nóng, thường xuyên nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hiện đúng lễ tiết tác phong của CBCS Công an nhân dân và quy chế dân chủ trong công tác...

Mặc dù khối lượng công việc nhiều, người dân đến làm thủ tục đông, nhưng các CBCS của đơn vị vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hồ sơ đều được trả đúng thời hạn, giảm tối đa thời gian đi lại và không gây phiền hà cho nhân dân.

Trong 9 tháng năm 2022, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của huyện đã tiếp nhận giải quyết 14.041 hồ sơ cấp CCCD, cấp, tích hợp 153.349 định danh điện tử; giải quyết 492 hồ sơ cư trú trực tiếp và qua dịch vụ công trực tuyến; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT cho 11 cơ sở kinh doanh; làm thủ tục đăng ký cho hơn 3.000 phương tiện.

