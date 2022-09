Quảng Trị và Thừa Thiên Huế chủ động, sẵn sàng ứng phó với bão Noru

Để chủ động trước những diễn biến phức tạp của bão Noru (cơn bão số 4), Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và lực lượng quân đội cũng như chính quyền địa phương đã gấp rút giúp người dân ở các vùng ven biển, thấp trũng triển khai các phương án phòng chống.

Cụ thể, tại xã Phú Hải (huyện Phú Vang), 113 tàu thuyền đánh bắt xa bờ đã được kêu gọi vào bờ tránh trú bão và được sắp xếp bến bãi neo đậu an toàn; lực lượng chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu triển khai các phương án đảm bảo an toàn tài sản trên các tàu/ghe, không để các đối tượng xấu lợi dụng trộm cắp trong thời gian đi tránh trú bão.

Tàu công suất lớn neo đậu ở xã Phú Hải được kết giữ khoảng cách đều nhau, tránh va chạm.

Ngư dân ra kiểm tra tàu neo đậu kỹ trước bão Noru đổ bộ.

Một ngư dân xã Phú Hải (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đang chằng thêm dây cho tàu của mình.

Tại xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) và xã Hải Dương (TP Huế), lực lượng công an phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cùng chính quyền địa phương khảo sát các địa điểm tránh trú bão an toàn, sắp xếp bố trí lương thực thực phẩm, thuốc men và đến từng hộ tuyên truyền, vận động đưa người dân di dời đến nơi an toàn.

Công an và bộ đội giúp người dân gia cố mái nhà ở xã Hải Dương (TP Huế).

Bộ đội và công an giúp người dân chống đỡ nhà cửa ở xã Phú Thuận (huyện Phú Vang).

''Ngay sau khi nhận được tín hiệu từ đất liền, chúng tôi đã điều khiển tàu trở về vào ngày 25/9 và được chính quyền địa phương hướng dẫn neo đậu an toàn, “chúng tôi cho tàu xếp thành hàng rồi sát với nhau và dùng dây níu lại để tránh va chạm khi có gió mạnh'', chủ tàu mang số hiệu TTH95195 TS đang neo đậu ở xã Phú Thuận cho biết.

Trong cuộc họp khẩn phòng chống bão ngày 26/9, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai tăng cường lực lượng về địa bàn cơ sở nắm tình hình, tham mưu, phối hợp thực hiện các công việc theo chỉ đạo của cấp uỷ chính quyền địa phương. Trong đó, chủ động nắm chắc tình hình, xác định ngay khu vực trọng điểm ven biển, đầm phá, hồ đập, ven suối, khu vực có nguy cơ sạt lở... để nắm hộ, nắm người và triển khai di dời, sơ tán dân.

Với vai trò chủ động, lực lượng công an cơ sở cần tham mưu, khuyến cáo người dân hạn chế và có thể cấm di chuyển ở vùng bị ảnh hưởng bởi mưa, bão trong trường hợp nguy hiểm. Huy động lực lượng, phương tiện tham gia giúp dân phòng, tránh bão, phối hợp với các lực lượng chức năng kêu gọi tàu thuyền ngoài khơi vào nơi trú tránh an toàn, duy trì lực lượng xung kích sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Ngoài ra, Cảng vụ Hàng hải tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 đang đưa 14 thuyền viên (gồm 5 người Việt Nam, 9 người Trung Quốc) trên tàu CHINA BOARD 1 (Quốc tịch Panama) gặp nạn trên vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế vào Cảng Chân Mây để tránh trú bão số 4. Trước đó, Cảng vụ Hàng hải tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được thông tin từ thuyền trưởng tàu CHINA BOARD 1 đang hành trình từ TP Vũng Tàu đi Ma Cao gặp sự cố máy vào khoảng 10h ngày 25/9 (cách bờ biển xã Phú Diên, huyện Phú Vang 3,5 hải lý).

Tương tự, tại tỉnh Quảng Trị, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương các ngư dân vùng ven biển và người dân ở vùng xung yếu chằng chống nhà cửa, tuyên truyền trú tránh bão và giúp người dân thu hoạch mùa vụ. Đồng thời, kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh bão và giúp ngư dân vùng biển di chuyển tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải An (Quảng Trị) đưa thuyền lên bờ giúp người dân.

Máy múc đưa thuyền lên bờ tại huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị).

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập giúp người dân gia cố mái nhà....

...và thu hoạch lúa.

Theo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, hồi 4h ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 16 và bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12h tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và mỗi giờ đi được 20 - 25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16h ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông cách Đà Nẵng khoảng 300km, Quảng Nam khoảng 250km, Quảng Ngãi khoảng 240km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/giờ), giật cấp 17.

Hà Oai

