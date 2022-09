Ngay lúc này, các tỉnh miền Trung từ Nghệ An, Hà Tĩnh tới Bình Thuận và nhiều huyện đảo, người dân đang gấp rút thực hiện các biện pháp phòng chống cơn bão số 4 Noru.

Người dân tìm mua những vật dụng phục vụ cho việc phòng chống bão như bao tải, túi nilon, dây thép...

Các đơn vị quân đội, công an, dân quân tự vệ... sát cánh hỗ trợ người dân phòng chống bão.

Hình ảnh quen thuộc mỗi mùa mưa bão xuất hiện ở các tỉnh Miền Trung mấy năm gần đây.

Trên các mái nhà xuất hiện những bao tải cát, gạch, đá, sỏi... hoặc những vật nặng để chặn cho mái tôn khỏi bay.

Những mái tôn được phủ thêm lớp đá nhưng cư dân mạng lo rằng như vậy sẽ không hiệu quả.

Các loại thùng được trưng dụng để đựng vật nặng chèn lên mái nhà.

Loạt thùng xốp đựng vật nặng chèn lên mái

Lưới B40 giữ ngói khỏi bị bão thổi bay

Những bao ni lông được đưa lên mái rồi mới bơm nước vào giúp công việc bảo vệ mái tôn nhẹ nhàng hơn so với việc bê bao cát lên mái.

Một người dân đang gia cố lại các cánh cửa

Tháo dỡ các mái hiên di động...

Lực lượng chức năng giúp đỡ người dân miền Trung chống bão Noru

Giúp ngư dân neo đậu tàu thuyền...

Chặt tỉa các cây cao nguy cơ đổ gãy đè vào nhà dân khi bão Noru đổ bộ.

Chặn giữ những tấm tôn khỏi bay trước cơn cuồng phong của siêu bão Noru

Trên khắp các nhóm mạng xã hội, những hình ảnh người dân ở khúc ruột miền Trung tăng cường các biện pháp phòng chống bão được chia sẻ rần rần. Mặc dù năm nào nơi đây cũng phải hứng chịu nhiều cơn bão đổ bộ nhất nhưng những hình ảnh này vẫn khiến ai nấy xót xa, thầm cầu mong bão gây ít thiệt hại nhất.

Một số chia sẻ từ cộng đồng mạng:

"Mỗi lần đọc tin có cơn bão sắp đổ bộ vào miền Trung, dù bão lớn hay nhỏ, trong lòng mình đều cảm thấy bất an lo lắng, thương lắm khúc ruột miền Trung. Không biết mọi người ra sao, phải chẩn bị đầy đủ mọi vật dụng cần thiết nhé, chằng buộc mọi thứ, tránh trú cẩn thận ở những nơi cao ráo kiên cố nhé. Hy vọng bão sớm tan để tất cả đỡ phải lo toan và bình an sẽ đến. Người miền Trung kiên cường, mạnh mẽ, ý chí vững vàng, cùng nhau chúng ta sẽ vượt qua mọi hoạn nạn khó khăn. Cầu chúc cho miền Trung! Bình an cho tất cả chúng ta!";

"Cầu chúc cho tất cả bà con Miền Trung cũng như các nơi bị ảnh hưởng do mưa bão được bình an may mắn và qua khỏi được cơn bão này. Cố lên, cố lên Miền Trung tôi yêu";

"Các sân bay đều có thông báo đóng cửa khi bão vào, các trường học đều có thông báo cho học sinh ở nhà, các khu chợ thông báo nghỉ không họp chợ rồi... Còn gì nữa không? Cố lên Miền Trung ơi, cả nước luôn hướng về miền Trung thân yêu, cầu mong cơn bão qua đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể".

Lam Giang

Ảnh: MXH