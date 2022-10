Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 9/10, ông Hồ Văn T. (37 tuổi) và chị Hồ Thị D. (28 tuổi, trú xã Trà Cang) cố vượt qua sông Na, đoạn giáp ranh giữa 2 xã Trà Cang và Trà Nam để về nhà thì bị dòng nước lũ cuốn trôi.

Mưa lớn đã khiến nhiều nơi bị ngập nặng, giao thông chia cắt.

Trong hai ngày 9 và 10/10, huyện Nam Trà My có mưa rất to, địa hình nguy hiểm nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm cũng như liên hệ với các thủy điện Trà Linh 1, Trà Linh 3 để canh các đầu đập của các thủy điện nhằm tìm kiến tung tích 2 nạn nhân.

Được biết, mưa tớn từ chiều ngày 9 đến sáng 10/10 khiến nhiều nơi ở tỉnh Quảng Nam bị ngập cục bộ. Hiện các thủy điện ở phía thượng nguồn bắt đầu xả lũ xuống hạ du.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn yêu cầu các ngành, địa phương chủ động các phương án ứng phó.

Theo ông Bửu, hiện nay mực nước trên các sông đang lên, có khả năng xuất hiện một đợt lũ (với đỉnh lũ trên sông Vu Gia có thể ở mức trên báo động 2, trên sông Thu Bồn ở mức BĐ 1, trên sông Tam Kỳ ở mức BĐ 1).

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, trong những ngày tới, thiên tai còn diễn biến phức tạp.

Bản tin vừa cập nhật chiều nay của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cho hay, trong 6 giờ qua (từ 7h – 13h hôm nay 10/10), các địa phương trong tỉnh đã có mưa to đến rất to, có nơi trên 215mm. Những địa phương có mưa lớn như Đại Chánh 215mm, Đại Đồng 213mm, Hội Khách 211mm, Đại Hiệp 208mm, Trà My 202mm, Nông Sơn 193mm, Trà Giáp 190mm, Giao Thuỷ 184mm, Hà Tân 175mm, Hồ Phú Lộc 175mm, Ái Nghĩa 174mm, Trà Dơn 162mm, Duy Sơn 158mm, Tam Lãnh 157mm, Quế Sơn 155mm, Điện Hồng 150mm, Đại Sơn 148mm…

Dự báo, trong 6 giờ tới, các địa phương tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét các sông suối nhỏ miền núi, sạt lở đất ở sườn dốc, các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tiên Phước, các xã miền núi huyện Quế Sơn, Thăng Binh, Đại Lộc, Núi Thành và Phú Ninh.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Quảng Nam yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến của mưa lũ, tình hình thời tiết nguy hiểm trên biển để kịp thời tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó mưa lũ theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Hồ Ca