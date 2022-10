Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, trong 48 giờ qua, các địa phương trong tỉnh đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại các trạm khí tượng thủy văn như: Tam Lãnh 580,8mm; Tam Trà 530,8mm; Đại Hiệp 515,8mm; Đầu mối hồ Thạch Bàn 511,6mm, Duy Phú 503,6mm; Đầu mối hồ Vĩnh Trinh 496,2mm; Điện Hồng 461,6mm; Hồ Nước Rôn 449,6mm; Đầu mối hồ Việt An 419,8mm, Đập đầu mối Hồ Trung Lộc 110,4mm; Quế Lộc 98,4mm; Phước Ninh 80,0mm; Hồ Phú Lộc 70,8mm; Duy Phú75,4mm; Hương Mao 73,2mm; Cây Thông 74,2mm ... Mực nước trên các sông đo tại các trạm thủy văn lúc 5h ngày 11/10: sông Vu Gia tại trạm Hội Khách là 13,15m dưới mức báo động 1: 1,35m; tại trạm Ái Nghĩa là 8,83m thấp hơn mức báo động 3: 0,17m; sông Thu Bồn tại trạm Nông Sơn là 15,43m trên mức báo động 3: 0,43m; tại trạm Giao Thủy là 8,29m trên mức báo động 2: 0,79m; tại trạm Cao Lâu là 4,02m trên mức báo động 3: 0,02m, tại trạm Hội An là 2,1m trên mức báo động 3: 0,1m; sông Tam Kỳ tại trạm Tam Kỳ 2,29m trên mức báo động 2: 0,09m. Dự báo lũ trên các sông: Vu Gia tại Ái Nghĩa trong khoảng 6 - 24 giờ tới tiếp tục xuống chậm; sông Thu Bồn trong 1 - 6 giờ tới tại Câu Lâu và Hội An sẽ đạt đỉnh, trong 6-24 giờ tới xuống chậm; sông Tam Kỳ trong 1 - 6 giờ tới tiếp tục lên và đạt đỉnh, trong 6-24 giờ tới xuống chậm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập úng, ngập lụt sâu trên diện rộng tại hạ lưu các sông và những vùng trũng thấp, ven sông suối tại: TP Tam Kỳ, TP Hội An, thị xã Điện Bàn, các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình và thị trấn Núi Thành.