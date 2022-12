Phú Thọ: Kiên quyết xử lý các trường hợp lái xe đi quá tốc độ

Sau hơn hai năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19, năm nay, nhu cầu đi lại, mua sắm của người dân dự báo sẽ tăng cao, kéo theo lưu lượng vận tải hành khách, hàng hóa rất lớn trong đợt cao điểm cuối năm. Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản, lực lượng Cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT-TT) - Công an thành phố Việt Trì đã ra quân tuyên truyền và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm tốc độ.

Tại tuyến đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua địa bàn phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì những ngày qua, mặc dù cơ quan chức năng đã lắp biển biển báo quy định về tốc độ tham gia giao thông, song vẫn có nhiều người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm lỗi chạy quá tốc độ cho phép. Để chấn chỉnh tình trạng này, cùng với các biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở người vi phạm, lực lượng CSGT - Công an TP Việt Trì đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất những vụ tai nạn giao thông liên quan đến lỗi vi phạm này.

CSGT được trang bị hiện đại để phòng chống phương tiện vi phạm

Anh Dương Trí Điền - Phường Nông Trang, thành phố Việt Trì cho biết: “Tôi thường xuyên tham gia giao thông nên thấy rằng vẫn có rất nhiều người chưa chấp hành quy định về tốc độ, nhất là ở giới trẻ. Tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu vẫn còn nhiều nên tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông cho người dân và các phương tiện tham gia lưu thông. Hiện nay, một số tuyến đường đã gỡ bỏ dải phân cách cứng, đường thông thoáng hơn nên tôi cũng mong người dân và các bạn trẻ khi tham gia giao thông chấp hành quy định về tốc độ để không gây ra những tai nạn đáng tiếc, ảnh hưởng đến những người khác”.

Bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban ATGT, Công an tỉnh về bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Lễ hội Xuân 2023, thời điểm này, Đội CSGT-TT, Công an thành phố Việt Trì đã huy động tối đa quân số, phối hợp với các lực lượng cảnh sát để triển khai đồng bộ công tác nghiệp vụ trong tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý vi phạm về tốc độ tại các tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ, Trung tâm thành phố và các khu vực có lưu lượng người tham gia giao thông đông. Bên cạnh việc duy trì tuần tra công khai, lực lượng CSGT - Công an thành phố Việt Trì còn sử dụng các phương tiện kỹ thuật cao để ghi hình lỗi vi phạm nhằm xử lý phạt “nguội” đối với các trường hợp chạy quá tốc độ theo quy định. Kết quả trong một tháng thực hiện cao điểm đã xử lý 64 trường hợp vi phạm về tốc độ, trong đó có 44 ô tô, 20 mô tô, phạt tiền hơn 47 triệu đồng.

Đối với mức tốc độ cho phép từ 50 đến 54km, 80 đến 84km..., lực lượng CSGT tập trung tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định về tốc độ khi tham gia giao thông.

Đại úy Lê Cẩm Thiêm - Đội trưởng Đội CSGT - TT Công an thành phố Việt Trì khẳng định: “Từ nay đến cuối năm, chúng tôi tiếp tục duy trì các biện pháp nghiệp vụ, chỉ đạo anh em tuần tra, tăng cường xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông như: Chở hàng hóa vượt tải trọng, vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ nhằm đảm bảo an toàn giao thông dịp cuối năm cũng như Lễ hội Xuân 2023. Trong công tác tuần tra, kiểm soát, cán bộ CSGT cũng tăng cường giải thích để người dân nắm được các quy định pháp luật, qua đó tự giác chấp hành để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông”.

Thời gian tới, lực lượng CSGT - TT tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền những quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nhất là thanh thiếu niên, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT; đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho bản thân, gia đình và cộng đồng khi Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023 đang cận kề.

Bảo Khánh