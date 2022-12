Để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp trước và sau Tết nguyên Đán, lực lượng Công an huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ ra quân, tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn giao thông trọng điểm, tập trung xử lý nghiêm các đối tượng, phương tiện, nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn giao thông trong thời gian qua.

Lực lượng chức năng cũng kiểm tra các điều kiện kinh doanh, bảo đảm an toàn cho các phương tiện, người điều khiển phương tiện.

Năm 2022, Công an huyện Tam Nông đã thực hiện tốt các chuyên đề: Kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy; xử lý xe quá khổ, quá tải; xử lý tốc độ và các kế hoạch của Công an tỉnh. Đội Cảnh sát giao thông- Trật tự, Công an huyện Tam Nông đã tuần tra, phát hiện và xử lý 2.264 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 2,8 tỉ đồng.

Chia sẻ với PV, Thiếu tá Trần Hữu Dũng, Đội trưởng Đội CSGT, Trật tự, Công an huyện Tạm Nông, tỉnh Phú Thọ cho biết, bên cạnh việc tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông, Công an huyện Tam Nông cũng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

“Trong năm 2022, chúng tôi đã phối hợp với Công an một số xã trên địa bàn huyện, tổ chức buổi tuyên truyền luật Giao thông đường bộ cho khoảng 3.500 học sinh và giáo viên của một số trường”.

Với mục tiêu phòng ngừa ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, đảm bảo TTATGT trên địa bàn, Công an huyện Tam Nông đã tích cực tham mưu cho Ban An toàn giao thông chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các đợt cao điểm bảo đảm TTATGT.

Hiện nay, Công an huyện Tam Nông đang thực hiện đợt cao điểm dịp cuối năm 2022 và Tết Quý Mão.

Công tác kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn huyện.

CSGT tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác tuần tra xử lý các lỗi là nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông như xe quá khổ quá tải, chạy quá tốc độ, tránh và vượt sai quy định, đi không đúng phần đường, điều khiển xe trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá quy định... Cùng với đó, lực lượng Công an huyện cũng đổi mới phương pháp tuần tra kiểm soát, tăng cường tuần tra lưu động và kiểm tra theo chuyên đề; duy trì quân số trực 100% vào các ngày lễ, Tết...

“Cuối năm, mật độ xe cộ phương tiện hoạt động rất đông, tiềm ẩn nhiều nguy co tai nạn. Ban chỉ huy phòng vừa mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tết nguyên đán và các lễ hội đầu Xuân, huy động toàn bộ lực lượng cán bộ, chiến sĩ tập trung các tuyến, địa bàn phức tạp, tiềm ẩn tai nạn giao thông, bố trí khép kín lực lượng 24/24 giờ ở các địa bàn và các điểm đen, đảm bảo nhân dân đi lại an toàn trong dịp Tết", Thiếu tá Trần Hữu Dũng, Đội trưởng Đội CSGT, Trật tự, Công an huyện Tạm Nông, tỉnh Phú Thọ cho hay.

Việc kiểm tra các xe trở quá khổ, quá tải được Công an huyện Tam Nông thực hiện theo kế hoạch.

Ngoài ra, lực lượng Công an huyện Tam Nông còn thường xuyên khảo sát, phát hiện những bất cập mới phát sinh trong công tác tổ chức giao thông, để huyện và ngành chức năng có biện pháp sửa chữa khắc phục, bổ sung hệ thống cọc tiêu, biển báo nguy hiểm, biển hạn chế tốc độ, bổ sung và sửa chữa hệ thống đèn đường chiếu sáng về ban đêm.

Thiếu tá Trần Hữu Dũng khẳng định, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân. Hiện Công an huyện Tam Nông đang thực hiện phương châm đổi mới, sáng tạo về phương pháp, nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, quyết tâm hình thành bằng được thói quen "Đã uống rượu, bia - không lái xe".

Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân.

Thời gian tới, Công an huyện Tam Nông tiếp tục tăng cường sự lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác đảm bảo TTATGT. Đặc biệt, lực lượng Công an huyện tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh và của Bộ Công an; tiếp tục thực hiện công tác nắm tình hình địa bàn, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm TTATGT; tăng cường quản lý hành lang ATGT; xây dựng và nhân rộng các mô hình văn hóa giao thông tại các địa bàn khu dân cư, đoạn đường ATGT, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Theo ông Nguyễn Văn Danh- Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Phú Thọ, xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm thay đổi nhận thức, ý thức chấp hành quy định về TTATGT của người tham gia giao thông, Ban ATGT tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội là thành viên của Ban ATGT tỉnh, các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang mạng xã hội, tập trung tuyên truyền theo chủ đề năm ATGT 2022.

